Presentazione gare settore giovanile As Lucchese e settore femminile Libertas

Altre notizie brevi

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:43

I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, nel corso della nottata del 20 gennaio, a Piano di Coreglia, nel piazzale di un esercizio pubblico, hanno controllato un ragazzo 18enne di Lucca mentre camminava a piedi tra le auto in sosta.

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:43

Un grande ritorno all’insegna dell’arte e della creatività quello de Le Rinascenze, la manifestazione artistica giunta alla sua seconda edizione che conferma l’appuntamento del 18 e 19 maggio presso Villa Reale (Marlia), a seguito del grande successo ottenuto nel 2018.

venerdì, 25 gennaio 2019, 16:48

Il consiglio direttivo della commissione nazionale italiana per l'Unesco ha espresso parere favorevole all'iscrizione nella 'Lista Propositiva nazionale' (Tentative List) della candidatura della Via Francigena in Italia. Soddisfatti la vicepresidente della Regione Monica Barni, titolare della delega alla cultura, e l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo.

venerdì, 25 gennaio 2019, 13:52

"Prendendo spunto dall'improvvida decisione di eliminare, a Lucca, la Carta Argento che prevedeva una tariffa agevolata per le persone anziane-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-abbiamo, quindi, deciso di redigere una mozione(che è iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio) in cui si chiede alla Giunta...

venerdì, 25 gennaio 2019, 12:39

La A.S. Lucchese Libertas annuncia ufficialmente di aver acquisito in prestito, fino al 30 giugno 2019, il diritto alle prestazioni sportive di Antonio Di Nardo, attaccante classe '98 di proprietà della Sampdoria.

venerdì, 25 gennaio 2019, 12:04

Il Popolo della Famiglia di Lucca ritiene che non sia sufficiente prendere le distanze da chi si è reso colpevole di azioni vandaliche all'interno delle scuole occupate di Pisa."Come ha avuto modo di affermare Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia - dichiara -, bisogna condannare le stesse occupazioni che,...

venerdì, 25 gennaio 2019, 09:35

Prosegue “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

giovedì, 24 gennaio 2019, 17:57

Si terrà alle 10,30 di domani, venerdì 25 gennaio, nella Galleria delle Statue di Palazzo Ducale, la consueta celebrazione del Giorno della Memoria, in ricordo della Shoah, della persecuzione dei cittadini ebrei e degli italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti.

giovedì, 24 gennaio 2019, 17:50

C'è tempo fino alle 13 del 30 gennaio per segnalare la propria richiesta di intervento alla seduta di consiglio comunale dedicato ai temi della sanità.

giovedì, 24 gennaio 2019, 17:35

Paolo Gentiloni Lunedì 28 a Lucca presenta il suo ultimo libro "La sfida impopulista. Da dove ripartire per tornare a vincere". In questo suo ultimo libro, edito da Rizzoli, l'ex presidente del consiglio dei ministri ripercorre la sua stagione di governo - l'arrivo a Palazzo Chigi dopo la sconfitta del...