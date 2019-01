Presepi e camelie

sabato, 5 gennaio 2019, 18:52

I 'Presepi nelle Cappelle dei Palazzi di città e campagna' sono stati visitati da oltre mille persone, hanno lasciato commenti di approvazione, con ricordi di grande suggestione.



Centinaia i turisti provenienti da diverse regioni d'Italia e stranieri, sopratutto per la fine d'anno. Sorpresi ed entusiasti di scoprire anche la tradizione lucchese dei figurinai. In particolare con il filmato della creazione delle figure di Arte Barsanti, stupiti da tanta maestria ancora tramandata, nella Sagrestia della Cappella Santini-Torrigiani a Camigliano e nell'allestimento a Villa Mansi.

Alla Fortezza di Montecarlo numerosi anche i gruppi ad ammirare la Cappella e lo splendido panorama, quanto lo strepitoso panorama a Petrognano, che oltre al Presepe in Villa allestito dagli studenti della Scuola di Camigliano, ha offerto la visita di cantina e frantoio. Al ristoro nel Borgo della fattoria Gambaro, dal sapore ancora antico, l'apprezzamento dei turisti e visitarori è stato davvero molto anche per l'olio nuovo!Il percorso dei Presepi dell'itinerario continua per l'Epifania ed si prolunga, anche nei giorni feriali al Palazzo Mansi, per concludarsi Sabato 12 e Domenica 13, mentre nel Parco della Villa Torrigiani le Camelie in fiore hanno già colorato il giardino invernale.



Orari di apertura su www.villeepalazzilucchesi.it







AVPL - Associazione delle Ville e dei Palazzi LucchesiInd. Postale: I-55018 Segromigno in Monte c.p.36Mob. +39 327 5790656