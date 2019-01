Proseguono le iniziative de "La via dei presepi" a Ruota

sabato, 12 gennaio 2019, 11:15

Proseguono le iniziative realizzate nell'ambito della manifestazione 'La via dei presepi' promosse dall'associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990, Parrocchia di Ruota, Comune di Capannori e Terre dei Presepi in collaborazione con il gruppo medioevale 'Casteldurante' di San Ginese. Domani, domenica 13 gennaio, con ritrovo alle ore 9.30 alla chiesa di Ruota è in programma un'escursione guidata alla scoperta del territorio boschivo del Monte Pisano nel versante lucchese (lunghezza 10 chilometri). Il rientro a Ruota è previsto alle ore 13. (Per iscrizioni 333.5399917).

Alle ore 14 avrà inizio una visita guidata ai presepi artistici de "La Via dei Presepi di Ruota" sparsi tra le vie e i vicoli del caratteristico borgo. Alle ore 16 Simona Generali presenterà lo spettacolo 'Il viaggio miracoloso', un viaggio che porta a riscoprire le vite semplici ma grandiose delle figure di Maria e Giuseppe , dei Re Magi e del piccolo Gesù (Associazione Dryas Teatro Natura).