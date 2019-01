Reddito cittadinanza, Martelli (Acli Toscana): “Rischio flop in Toscana”

Altre notizie brevi

sabato, 19 gennaio 2019, 13:46

"Un abbraccio all'arcivescovo Italo Castellani e un caloroso benvenuto al nuovo presule e suo successore, Paolo Giulietti". A commentare il passaggio di consegne alla guida della Diocesi sono le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

sabato, 19 gennaio 2019, 09:48

Lunedì 21 gennaio alle 17 avrà luogo l'incontro con l'autore Matteo Bussola, che presenterà il suo ultimo libro " La vita fino a te". L'evento apre il ciclo di incontri con l'autore: "Pomeriggi in Biblioteca" e rappresenta uno dei momenti di punta del Progetto Scolastico Biblioteca, che quest'anno è dedicato...

sabato, 19 gennaio 2019, 09:03

Il direttivo e gruppo consiliare Forza Italia Capannori commenta l'iniziativa di chiedere firme ai cittadini casa per casa per autolegittimare la propria candidatura."Quello che è successo in questi giorni - dichiara - rappresenta il modo, a nostro parere, più scorretto di fare politica.

venerdì, 18 gennaio 2019, 17:31

“Tanto per cambiare - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale - dobbiamo registrare disagi per chi utilizza i mezzi pubblici; in questo caso specifico ci riferiamo alla tratta Lucca-Viareggio, chiusa per sei mesi a causa di lavori sulla linea, con un servizio di autobus sostitutivi che stando ad alcune...

venerdì, 18 gennaio 2019, 17:25

Termina oggi il primo ciclo dei corsi di formazione dei tecnici scelti dalla Federazione regionale degli ingegneri per effettuare i controlli su 164 insieme di ponti selezionati da Regione, Province, Città Metropolitana e Anci, in seguito all'accordo sottoscritto nell'agosto scorso.

venerdì, 18 gennaio 2019, 16:54

Silvano Cortopassi replica all'assessore Celestino Marchini dopo la risposta alla lettera aperta al sindaco di Lucca sulla sicurezza alla scuola primaria "Martini" a San Marco."Il nostro obiettivo - dichiara - è la sicurezza dei bambini e delle bambine e pensavamo di essere stati chiari nel nostro intervento: c'è necessità, così...

venerdì, 18 gennaio 2019, 16:14

Martedì 5 Febbraio alle 21, presso i locali parrocchiali di San Colombano, avrà inizio il "Corso Unico per Soccorritori Volontari" organizzato dalla Misericordia Santa Gemma di Camigliano.

venerdì, 18 gennaio 2019, 15:48

"Non possiamo tollerare oltre la grave caduta della qualità del servizio ferroviario della linea Pistoia-Lucca, sulla quale, dall'inizio dell'anno, si sono verificati almeno 14 problemi agli impianti, 8 al materiale rotabile e 2 prolungamenti di sosta a cui si aggiungono le criticità derivanti da cause esterne e non imputabili al...

venerdì, 18 gennaio 2019, 15:41

A partire dal 23 gennaio saranno apportate le seguenti modifiche alla linea “E6 – Lucca-Pescia”:Direzione Pescia:

venerdì, 18 gennaio 2019, 14:04

Corso di Storia e Critica del Cinema: la sala polivalente all'ultimo piano del museo, ospiterà il corso di Storia e Critica del Cinema a cura del prof. Giulio Marlia, docente di ACT - Accademia Cinema Toscana, e della Scuola di Cinema "Intolerance", a partire dal 31 gennaio fino all'11 aprile 2019.