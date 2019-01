Rinviato causa maltempo l'evento per festeggiare il completamento della messa in sicurezza e della riqualificazione della frana di Ruota

giovedì, 31 gennaio 2019, 15:37

A causa del maltempo l'evento in programma sabato 2 febbraio per festeggiare il completamento da parte del Comune della messa in sicurezza e della riqualificazione della frana di Ruota è stato rinviato.

L'iniziativa che prevedeva un raduno di auto d'epoca del Club Balestrero di Lucca al Frantoio Sociale del Compitese, un corteo delle auto verso Ruota e un passaggio inaugurale in via di Ruota nell'area stradale messa in sicurezza, oltre che un momento di festa al Circolo Acli 'Da Silvia' in via Don Aldo Mei a Ruota sarà realizzata nelle prossime settimane