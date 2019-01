Sabato si festeggia il completamento della messa in sicurezza e della riqualificazione della frana di Ruota

mercoledì, 30 gennaio 2019, 15:11

Completata da parte del Comune la messa in sicurezza e la riqualificazione della frana di Ruota grazie anche ad un finanziamento regionale di 1 milione e 350 mila euro nell'ambito degli interventi per la difesa del suolo. L'amministrazione comunale per festeggiare la realizzazione di questo importante intervento ha promosso un'iniziativa che si svolgerà sabato 2 febbraio, quando al Frantoio Sociale del Compitese in via di Tiglio a Pieve di Compito, alle ore 10.30, si terrà un raduno d'auto d'epoca del Club Balestrero di Lucca e a seguire un corteo delle auto verso Ruota.

Alle ore 11 è inoltre in programma un passaggio inaugurale in via di Ruota nell'area stradale messa in sicurezza. L'evento si concluderà al Circolo Acli 'Da Silvia' in via Don Aldo Mei a Ruota con una festa che vedrà la partecipazione del sindaco Luca Menesini e alla quale sono invitati tutti i cittadini.