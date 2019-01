"Scuola Aperta" alle scuole dell'infanzia di S.Anna

Altre notizie brevi

martedì, 15 gennaio 2019, 00:54

Ha ucciso il figlio adottivo, soffocandolo con un cavetto del computer, poi ha chiamato i carabinieri: "Venite a prendermi". Tragedia famigliare oggi pomeriggio a Sant'Antonino di Susa (Torino). L'omicidio nella loro abitazione, in via Superga 5, al culmine di un litigio.

lunedì, 14 gennaio 2019, 17:42

A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 dicembre ultimo scorso (la numero 06157/2018), il calendario venatorio della Toscana ha subito la decurtazione di numerose giornate di caccia, circa 15, rispetto a quanto previsto dalla Giunta Regionale, per le seguenti specie:

lunedì, 14 gennaio 2019, 17:41

“Spargimento del sale in tutte le strade montane, la Regione si attivi assieme a Anci, Upi e Protezione civile in modo da potenziare la sicurezza lungo le arterie della Valle del Serchio e della Garfagnana così come richiesto di recente dai sindacati degli autoferrotranvieri e da molti automobilisti”.

lunedì, 14 gennaio 2019, 17:38

Giornata toscana, domenica 20 gennaio prossimo, per il Presidente del parlamento europeo Antonio Tajani, Vicepresidente di Forza Italia. A darne notizia sono il Senatore azzurro Massimo Mallegni, Vicecoordinatore regionale del partito, e il Capogruppo in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, Coordinatore provinciale di Forza Italia a Lucca.

lunedì, 14 gennaio 2019, 17:37

Sostegno concreto alle famiglie e alle persone che vivono una situazione di difficoltà economica: è questa la linea intrapresa dall'amministrazione Tambellini che conferma agevolazioni su gas (o altre forme di riscaldamento) e sulla tassa rifiuti per pensionati e nuclei familiari numerosi.

lunedì, 14 gennaio 2019, 14:38

Emanuele Carrara lascia il suo incarico di rappresentante del Comune di Porcari in Acquapur. Sono stati 7 anni di intenso e proficuo lavoro al servizio dell'azienda e dei cittadini, durante i quali sono stati raggiunti risultati di grande spessore.

lunedì, 14 gennaio 2019, 14:36

lunedì, 14 gennaio 2019, 13:19

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i comuni di Capannori, Altopascio e Porcari, a tutela della salute dei cittadini, hanno emesso una nuova ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli e al...

lunedì, 14 gennaio 2019, 11:43

Domani pomeriggio, alle 17, la Società Dante Alighieri di Lucca, nella sua sede di c.so Garibaldi 53, 1° piano (con ascensore), proporrà un altro incontro della serie "Guida all'ascolto" condotto dal professor Emiliano Sarti che commenterà l'opera di Giuseppe Verdi "Otello" in previsione della sua rappresentazione al teatro del Giglio.

lunedì, 14 gennaio 2019, 10:37

La riunione del Circolo del Partito Democratico di Altopascio è convocata per martedì 15 gennaio alle 21, in Piazza Degli Ospitalieri, Sala Granai. Con la riunione dei Circoli, inizia il percorso che porterà all'elezione del segretario nazionale del Partito Democratico.Dopo l'illustrazione delle linee programmatiche, gli iscritti potranno votare i candidati...