Serata introduttiva al balletto

sabato, 26 gennaio 2019, 11:20

Martedì 29 gennaio, nella Saletta Catalani del San Luca Palace Hotel (ore 21), il Circolo Catalani organizza una serata introduttiva al balletto condotta da Sara Vannelli. Un ascolto guidato con l’ausilio di conversazioni e video: un percorso che, iniziando dalla danza classico-accademica, giungerà ad approfondire - in modo particolare - il primo balletto della trilogia Petipa / Ciaikovsky, La Bella Addormentata.

Sara Vannelli, performer in danza, canto e recitazione, laureata in Sociologia della Comunicazione con un master in Direzione Artistica, da diversi anni è ospite di eventi di promozione della danza e del teatro musicale. «In un epoca in cui tutto scorre veloce – afferma Vannelli - la danza è lenta, un’arte antica che prevede una pratica costante e minuziosa che dura una vita intera. Le vicende narrate dal balletto sono abitate da creature fantastiche, principesse, maghi che usano come "effetti speciali" passi, movimento e gestualità. Vedere un balletto di repertorio è l'occasione per confrontarsi con la storia, respirare la fatica e l'educazione e accedere alla bellezza pura attraverso gli occhi fino all'anima».