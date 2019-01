Tornano gli appuntamenti con gli attori 2019

Altre notizie brevi

mercoledì, 23 gennaio 2019, 17:14

Domenica prossima presso i Vivai Marino Favilla a Picciorana, 262 a Lucca, si concluderà la gara di pasticceria iniziata a dicembre. Gli iscritti adulti e bambini si contenderanno i premi per la miglior Missio/Torta 2019. Tutti hanno partecipato superando i vari steps sotto la supervisione della nota Maestra Pasticcera Sandra...

mercoledì, 23 gennaio 2019, 15:25

Domani, giovedì 24 gennaio alle ore 21.00 ad Artè è in programma lo spettacolo teatrale 'Stanotte ho saputo che c'eri' tratto dal romanzo di Oriana Fallaci 'Lettera a un bambino mai nato' con Franco Oppini, Adriana Palmisano, Rita Pasqualoni e Mariella Gravinese, musiche originali di Mino Freda, regia di Mariella Gravinese.

mercoledì, 23 gennaio 2019, 15:24

mercoledì, 23 gennaio 2019, 15:15

Si attenua l'ondata di maltempo che ha interessato la Toscana nei giorni scorsi. Tuttavia per la giornata di domani, 24 gennaio, la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per vento forte che interesserà tutta le regione con validità dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte...

martedì, 22 gennaio 2019, 15:15

Prosegue la manifestazione 'Le emozioni che muovono il mondo' promossa dal Comune in collaborazione con Cineforum Ezechiele 25,17, liceo scientifico 'Majorana' di Capannori, volontari del progetto 'Nati per leggere' Toscana, in collaborazione con il corso di studi in Filosofia dell'Università di Pisa.

martedì, 22 gennaio 2019, 09:18

Esculapio e la sezione provinciale ENS di Lucca desiderano informare che il giorno 26/01/2019 alle ore 15.30 presso i locali del patronato SIAS di via Matteo Civitali, 60 si terra’ la presentazione del progetto: ESCULAPIO IN LIS.

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:07

Domenica 27 gennaio (ore 17, saletta Catalani del San Luca Hotel). prosegue “Come eravamo”, la rassegna cinematografica cult 2018 – 2019, realizzata dal Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” grazie alla sensibilità ed al prezioso contributo della Farmacia S.

lunedì, 21 gennaio 2019, 13:07

Mercoledì 23 gennaio alle ore 18.00 nella sala Pardi del polo culturale Artémisia di Tassignano, nell'ambito della rassegna 'I misteri della mente' promossa dal Comune in collaborazione con l'Università DEGLI Studi di Firenze si terrà la conferenza dal titolo "Quando la memoria ci inganna: la psicologia delle false memorie".

domenica, 20 gennaio 2019, 12:42

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, interviene per commentare il messaggio di saluto alla diocesi del nuovo arcivescovo di Lucca."Nel messaggio di saluto alla diocesi di cui si appresta a diventare pastore monsignor Paolo Giulietti, ringraziando tutti coloro che operano in organismi al servizio dei cittadini, ha...

sabato, 19 gennaio 2019, 19:05

Riceviamo e pubblichiamo questa breve considerazione a firma Marco Bianchi: "Ormai la sinistra ha perso il senso del ridicolo. Le gradassate li devono aver convinti di essere tornati all'epoca dei liberi comuni e di essere dei podestà. Figuriamoci quanto possa importare a Bolsonaro l'opinione del sindaco di Lucca.