Ungulati, Confagricoltura abbandona il tavolo con la Regione: "Basta veti dei cacciatori. Si deve fare sul serio"

Altre notizie brevi

martedì, 29 gennaio 2019, 16:08

L'amministrazione Menesini conferma il proprio sostegno alla prima infanzia. Nel 2019 erogherà un rimborso del 60% delle rette a tutte le famiglie dei bambini iscritti ai nidi comunali e privati accreditati che usufruiscono dei buoni servizio.

martedì, 29 gennaio 2019, 13:14

La scadenza dell’Imposta Comunale di Pubblicità (ICP) è confermata per il 31 gennaio prossimo. L’imposta riguarda le imprese che fanno uso di messaggi pubblicitari per promuovere la propria attività (manifesto, insegna, locandina o altro).

martedì, 29 gennaio 2019, 12:53

Inizia il 2 febbraio il nuovo ciclo di corsi, laboratori ed eventi al centro di educazione al riuso Grossomodo del Foro Boario.

martedì, 29 gennaio 2019, 12:13

Ance Toscana Nord commenta la recente Manovra di bilancio e ribadisce il monito lanciato pochi giorni fa dal Presidente di Confindustria Boccia: far ripartire i cantieri per far ripartire il Paese.

martedì, 29 gennaio 2019, 10:44

Due novità a partire dal 1° febbraio 2019 per il servizio di TPL extraurbano: tornano gli abbonamenti settimanali e diminuiscono i costi dei biglietti fatti a bordo. "Si tratta – spiega l'assessore a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli – di due misure di ulteriore affinamento e di equità del servizio.

martedì, 29 gennaio 2019, 09:59

Torna come ogni anno all'auditorium Da Massa Carrara di Porcari il Festival della Magia, spettacolo dedicato ai bambini e non solo. Sul palco Greta Pini, il Mago Novas e il Mago Mirco Menegalli. Lo spettacolo è in programma domenica 3 febbraio alle 17 e sarà presentato da Marion Venturini.

lunedì, 28 gennaio 2019, 18:05

Gli operai della Cucirini Cantoni Coats, la fabbrica per eccellenza del territorio lucchese, a confronto con i giovani studenti e lavoratori di oggi, in una serata di racconti e lotte condivise, di sogni realizzati e infranti, ideali e lavoro.

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:13

Inizieranno questa settimana i gazebo informativi del movimento CasaPound Italia sul territorio di Capannori. CasaPound, che ha aperto ad ottobre una sede a Marlia, sarà presente da oggi ad aprile anche ai mercati settimanali. Questa settimana l'appuntamento è mercoledì 30 a Guamo, giovedì 31 a Marlia evenerdì 1 febbraio a...

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:09

"La sottoscrizione avvenuta il 14 Gennaio scorso tra la forze sociali e la Regione Toscana conferma l'importanza del Durc di Congruità come strumento fondamentale per prevenire fenomeni di illegalità e lavoro nero in edilizia. La sua generalizzazione è uno dei punti fondamentali per il rilancio del settore e l'accordo sottoscritto,...

lunedì, 28 gennaio 2019, 11:28

C'è tempo fino alle 13.00 di mercoledì 30 gennaio per segnalare la propria richiesta di intervento alla seduta di consiglio comunale dedicato ai temi della sanità. Le prenotazioni devono essere inoltrate a ufficiopresidenzaconsiglio@comune.lucca.it. Si precisa a questo riguardo che quanti si sono già prenotati per il consiglio comunale convocato per...