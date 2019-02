A Palazzo Ducale la presentazione del volume "Giacomo Sardini 1750-1811"

Altre notizie brevi

mercoledì, 20 febbraio 2019, 16:35

Sono stati pubblicati sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest gli avvisi di selezione per i partecipanti ai corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (Oss) per l’anno formativo 2018-2019 rivolti agli interessati al percorso intero di 1000 ore o al percorso abbreviato.

mercoledì, 20 febbraio 2019, 16:18

L'amministrazione comunale ha provveduto ad emanare un'ordinanza volta ad aumentare la sicurezza stradale limitando il traffico che transita all'interno del centro abitato della frazione di Mugnano. Da oggi 20 febbraio, in via sperimentale fino al 30 aprile, saranno chiuse le due corsie che immettono da via Giovanni Diodati in via...

mercoledì, 20 febbraio 2019, 14:33

Tanti professionisti del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest hanno partecipato oggi (mercoledì 20 febbraio) all'ospedale San Luca di Lucca al convegno sulle "Prospettive della rete dell'infarto miocardico acuto in Azienda USL Toscana nord ovest".

mercoledì, 20 febbraio 2019, 13:32

C'è tempo fino a lunedì 4 marzo per iscriversi al nuovo progetto "Scopriti!" ,un percorso di auto-valorizzazione e scoperta dei propri talenti rivolto a 10 giovani del territorio promosso dal Comune e realizzato dalla Cooperativa Odissea che si inserisce nel più ampio progetto 'Ge. Co.

mercoledì, 20 febbraio 2019, 13:04

Importante iniziativa del Soroptimist International di Lucca. Domani venerdì 22 febbraio, alle ore 18 presso Complesso Monumentale di San Micheletto nella Sala Vincenzo da Massa Carrara: una e conferenza sul tema “Il ventaglio e il suo linguaggio segreto. Accessorio di vanità femminili e,soprattutto, mezzo per ricostruire il passato”.

mercoledì, 20 febbraio 2019, 09:42

"Lo Zoo dell'Anima", incontro con la pittrice Francesca Bettaccini domenica 24 febbraio alle 18 al Bistrò Undici in piazza Antelminelli 2 a Lucca. Un appuntamento nel cuore della città di Lucca, alla scoperta di una giovane pittrice con al suo attivo importanti esperienze in italia e all'estero.

mercoledì, 20 febbraio 2019, 08:42

Attraverso il bosco fino a una delle scogliere più belle del Romito. Partenza dal parcheggio del Castellaccio, da cui si vede tutta Livorno e oltre, arrivando con lo sguardo alle Alpi Apuane e agli Appennini. Un viaggio attraverso la macchia mediterranea, fra ornielli e lecci, campi incolti e forteti, nel...

martedì, 19 febbraio 2019, 17:46

Tornano a grande richiesta le visite guidate all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La Fondazione Tobino ha quindi deciso di inserire una data straordinaria, domenica 24 febbraio, per permettere a tutti di poter visitare l'intera struttura di Maggiano. La partenza dei gruppi accompagnati da guide è prevista alle ore: 9...

martedì, 19 febbraio 2019, 16:06

Sinistra con Capannori continua a dedicare, con la seconda iniziativa del ciclo "lavorare ieri oggi domani", la massima attenzione all'impegno contro la disoccupazione, per la qualità del lavoro e per adeguati aumenti salariali

martedì, 19 febbraio 2019, 16:05

"Leggo spesso degli interventi pubblici di esponenti politici di opposizione nel Consiglio comunale di Lucca in cui chiedono che venga mantenuto il vincolo sanitario a strutture ASL presenti sul territorio lucchese. Basterebbe che andassero a vedere lo stato di gravissimo degrado dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano, dell'ex sanatorio di Arliano...