Ad Artemisia il secondo laboratorio di filosofia per bambini

lunedì, 25 febbraio 2019, 12:48

Sabato 2 marzo dalle ore 10.30 alle ore 11.30 nella sezione bambini del polo culturale Artémisia di Tassignano si terrà il secondo dei laboratori di filosofia per bambini da 0 a 10 anni tenuti dal maestro Sergio Viti e realizzati nell'ambito della manifestazione 'Le emozioni che muovono il mondo' promossa da Comune, Cineforum Ezechiele 25,17, Liceo Scientifico Majorana e 'Nati per leggere' Toscana, in collaborazione con il Corso di studi in Filosofia dell'Università di Pisa. Il laboratorio del 2 marzo è rivolto ai bambini dagli 8 ai 10 anni e le iscrizioni sono in corso.Per informazioni e iscrizioni polo culturale Artémisia 0583 936427.

Il maestro Sergio Viti ha insegnato per molti anni nelle scuole elementari della Versilia, dove ha realizzato e sperimentato numerosi progetti di filosofia con i bambini.

Ha raccolto le sue esperienze di filosofia con i bambini realizzate nelle scuole elementari di Pietrasanta nei volumi: 'Le domande sono ciliegie. Filosofia alle elementari' (et al., Roma 2000); 'Per mari aperti' (et al., Roma 2003); 'Marinai dell'immaginario' (et al., 2008); 'Il sasso e il filo di lama. Essere maestri, essere bambini' (Roma 2013).