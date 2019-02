Agricoltura, Lapo Gondi è il nuovo presidente dei giovani agricoltori di Confagricoltura Toscana

Altre notizie brevi

Mercoledì 20 febbraio a partire dalle ore 8.30 nell'aula Piera Sesti dell'ospedale San Luca di Lucca si svolgerà il convegno dal titolo "Prospettive della rete dell'infarto miocardico acuto in Azienda USL Toscana nord ovest", a cui parteciperanno importanti professionisti di vari settori dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

"In un periodo in cui le notizie sul futuro del pianeta si fanno sempre più cupe, arriva un barlume di speranza, proprio dai giovani - commenta Teresa Leone, consigliere comunale gruppo Lucca Civica presidente della commissione politiche formative, cultura, turismo,sport -: prima grazie all'iniziativa di Greta Thunberg, 15enne svedese, divenuta...

Un incontro per parlare di Turismo e Rifiuti Zero. E' quello che si terrà sabato 16 febbraio alle ore 17.00 nella sala del consiglio comunale di Capannori. Promosso dal Comune in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana e Provincia di Lucca l'incontro si aprirà con i saluti del sindaco...

Domenica 17 marzo si terrà la consueta visita di un giorno al Cosmoprof Worldwide Bologna 2019. La visita è riservata ai saloni di acconciatura ed estetica ed ai familiari e collaboratori dagli stessi segnalati. Il servizio Pullman è gratuito.

Ultimo appuntamento, domenica 17 febbraio, a partire dalle 18,30 con Aperitivo a pennello, l'evento unico ed elegante, organizzato da E&E events and executive in collaborazione con il ristorante Guzman.

Conferenze con il dottor Antonio Mazzetti, laureato in Scienze Politiche, già vicepresidente nazionale dell'Auser, previste i martedì 19 febbraio, 26 febbraio e 5 marzo, al Cohousing del Moro, Via del Moro, 3, Lucca:

"E' evidente che siamo di fronte a un'emergenza che, come ci hanno purtroppo dimostrato i fatti di Milano e i tanti fatti che succedono continuamente in Toscana, oramai ha superato i livelli di guardia. Per questo abbiamo deciso una mobilitazione collettiva con tutte le associazioni del mondo agricolo che dalla...

Venerdì 15 febbraio, ore 21:00, nella sede in via Bichi 18 a Lucca, si terrà una serata dedicata al sistema GeoResq, utile applicazione in grado di inviare una richiesta di soccorso e di consentire una agevole localizzazione.

La variante parziale al regolamento urbanistico per lo stralcio di aree edificabili sarà al centro dell'assemblea pubblica in programma domani (mercoledì 13 febbraio) alle ore 17.30 nella sala del consiglio comunale in piazza Aldo Moro a Capannori.

Il responsabile della chirurgia oncologica e ricostruttiva del seno Aroldo Marconi ed il direttore della radioterapia oncologica Marcello Mignogna saranno i relatori di un incontro organizzato a Lucca dall’Associazione “Silvana Sciortino” per la lotta alle malattie neoplastiche.“Percorso senologico e innovazioni terapeutiche” è il titolo dell’evento, in programma venerdì 15 febbraio...