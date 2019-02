Al via il corso di teatro per bambini "Un albero di emozioni"

Altre notizie brevi

sabato, 9 febbraio 2019, 17:52

Atteso da stasera un peggioramento delle condizioni meteo che porterà pioggia, vento e mare agitato in Toscana. Per questo la Sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso per domani, domenica 10 febbraio, un codice giallo per la Toscana nord occidentale e, per quanto riguarda il mare agitato, per l'Arcipelago...

sabato, 9 febbraio 2019, 12:26

Un incontro, per presentare i lavori di restyling alla pavimentazione alla zona intorno alla Madonna dello Stellario. Ma anche per raccogliere indicazioni sulle tante opere di manutenzione, che ancora restano da completare nella zona est del Centro storico.Ad organizzarlo sono i tre consiglieri di maggioranza Daniele Bianucci, Renato Bonturi e...

sabato, 9 febbraio 2019, 11:34

Italia dei Valori interviene, come spiega il referente provinciale di Lucca Domenico Capezzoli, sull'ennesimo ferito sul lavoro. "L'incidente - spiega - è avvenuto attorno alle 10,30 di ieri (venerdì 8 febbraio): "E' caduto da un'altezza di qualche metro mentre stava potando un albero : è grave un giardiniere precipitato a...

sabato, 9 febbraio 2019, 11:33

Lunedì 11 febbraio, alle ore 16, presso la sala Tobino, Palazzo della Provincia continuano gli incontri dell’Unidel sul “linguaggio della comunicazione” con un incontro sul tema: “ L’importanza delle TV locali” con la presenza di Giulio Del Fiorentino, direttore di NoiTv .

venerdì, 8 febbraio 2019, 21:35

Ecco le gare del fine settimana del settore giovanile As Lucchese e settore femminile Libertas:

venerdì, 8 febbraio 2019, 18:34

Porpora Marcasciano, presidente onoraria del MIT (Movimento di Identità trans), sarà a Lucca sabato prossimo, 16 febbraio, per presentare alla Casa del Popolo di Verciano, Alle 16.30, il suo ultimo libro, L'aurora delle trans cattive. "Cattive", perché la loro stessa esistenza è un atto sovversivo e bollato come criminale.

venerdì, 8 febbraio 2019, 18:12

Prorogati fino al 15 marzo 2019 il divieto di transito veicolare e pedonale in via Vittorio Emanuele, nel tratto interessato dai lavori di rifacimento della pavimentazione (di fronte a Palazzo Ducale), e la modifica parziale del percorso delle linee Vaibus Lam blu, Lam verde e linea 5.

venerdì, 8 febbraio 2019, 18:03

Fratelli d'Italia sarà presente su tutto il territorio provinciale per commemorare i Martiri delle Foibe in occasione del fine settimana del Giorno del Ricordo. Le vittime del regime titino di origine istriana, fiumana, dalmata e giuliana saranno ricordate in diversi appuntamenti, tra i quali quello presso il Real Collegio di...

venerdì, 8 febbraio 2019, 10:19

Graziano Angeli sarà il protagonista del prossimo appuntamento "di Lunedì – il secondo del mese" organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato. L'11 febbraio dalle 17 alle 19 offrirà un punto di osservazione avanzato sul vissuto sociale della città, sul disagio sociale, sulla sua esperienza di responsabilità nella progettazione di soluzioni.

venerdì, 8 febbraio 2019, 09:56

L'ANPI provinciale interviene dopo le polemiche di questi giorni sulla giornata del ricordo delle foibe. "A proposito delle pretestuose polemiche di questi giorni, sulla giornata del Ricordo delle foibe, - dichiara - il 10 febbraio, l'Anpi è molto preoccupata dall'uso strumentale, a volte parziale e politico della memoria, terreno sul...