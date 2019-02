Al via il progetto "I Fossi dell'arte"

Altre notizie brevi

martedì, 19 febbraio 2019, 17:46

Tornano a grande richiesta le visite guidate all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La Fondazione Tobino ha quindi deciso di inserire una data straordinaria, domenica 24 febbraio, per permettere a tutti di poter visitare l'intera struttura di Maggiano. La partenza dei gruppi accompagnati da guide è prevista alle ore: 9...

martedì, 19 febbraio 2019, 16:06

Sinistra con Capannori continua a dedicare, con la seconda iniziativa del ciclo "lavorare ieri oggi domani", la massima attenzione all'impegno contro la disoccupazione, per la qualità del lavoro e per adeguati aumenti salariali

martedì, 19 febbraio 2019, 16:05

"Leggo spesso degli interventi pubblici di esponenti politici di opposizione nel Consiglio comunale di Lucca in cui chiedono che venga mantenuto il vincolo sanitario a strutture ASL presenti sul territorio lucchese. Basterebbe che andassero a vedere lo stato di gravissimo degrado dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano, dell'ex sanatorio di Arliano...

martedì, 19 febbraio 2019, 15:00

Nel salotto artistico letterario di “Villa Le Sughere” in località Conti 15 via di Montecarlo a Marginone di Altopascio, questo venerdì 22 febbraio alle ore 21, si terrà la presentazione del libro di poesie di Stefania Maffei: "Mare dentro" (editore: CLD Libri, illustrazioni del maestro Paolo Grigò).

martedì, 19 febbraio 2019, 13:28

L'artista Fabrizio Barsotti in mostra presso il negozio Arredamento Contemporaneo in via della Zecca n69. Esposti lavori recenti in cui Barsotti prosegue la sua ricerca personale. Orario negozio a ingresso libero.

martedì, 19 febbraio 2019, 13:25

Mostra artistica a Villa Bottini, in via Elisa, dal titolo "Kairos Experience": espongono gli artisti Fabrizio Barsotti, Francesco Fella, Antonietta Capecchi, Charles Regoli, Alessio Manfredi, la Fabbrica d'Inchiostro, Suska. Ingresso libero in orario dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 18, fino al 10 marzo.

martedì, 19 febbraio 2019, 12:29

Domenica 24 febbraio alle 15 nuovo appuntamento di Arte Formato Famiglia: "Il ruggito della pietra".

martedì, 19 febbraio 2019, 11:23

La giunta Tambellini ha approvato l’avvio della procedura pubblica per l’incremento di otto licenze di taxi a titolo oneroso, di cui due riservate al trasporto di persone diversamente abili dal punto di vista motorio. Il via libera della procedura arriva dopo la condivisione di intenti con CNA Lucca e Confartigianato...

lunedì, 18 febbraio 2019, 21:33

Le articolazioni di Lucca del Partito Comunista Italiano, Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, organizzano congiuntamente un incontro pubblico sulla situazione politica che si è creata nelle ultime settimane in Venezuela.

lunedì, 18 febbraio 2019, 18:37

L'Istituto per la Documentazione sul Castagno e la Ricerca Forestale organizza un corso di potatura dell'olivo.Il corso, della durata di otto ore, avrà inizio il giorno mercoledi 27 febbraio, con una lezione teorica dalle ore 21 alle 23 presso la Croce Verde di Ponte a Moriano.