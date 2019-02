Alla Biblioteca Agorà Costantino D'Orazio presenta "L'arte in sei emozioni"

Venerdì 22 febbraio alle 18 alla Biblioteca Agorà di Lucca Costantino D'Orazio "L'arte in sei emozioni". Autori all'Agorà a cura di LuccAutori e Biblioteca Agorà, lo storico dell'arte Costantino D'Oraziopresenta "L'arte in sei emozioni" (Laterza). Intervengono Demetrio Brandi e Stefano Carlo Vecoli.

Desiderio, delirio, tormento, stupore, dubbio, allegria: emozioni antiche quanto l'umanità, che nei secoli gli artisti hanno raccontato in modi sempre diversi. Un viaggio affascinante tra capolavori dell'arte universale e dentro noi stessi.

La storia dell'arte può essere raccontata da tanti punti di vista: attraverso le tecniche, i movimenti, le committenze, i linguaggi o gli stili. Questo libro sceglie un'altra strada. Ci invita a compiere un viaggio nel tempo, dall'antichità ad oggi, per scoprire come gli artisti hanno rappresentato le emozioni, quelle che si annidano nei nostri stati d'animo più ineffabili e affascinanti. Lo storico dell'arte Costantino D'Orazio ci guida tra capolavori famosi e opere meno note per accompagnarci alla scoperta del desiderio, del delirio, del tormento, dello stupore, del dubbio e dell'allegria. Sentimenti che l'umanità ha avvertito e considerato in maniera sempre diversa nel corso dei secoli. Dai reperti dell'antica Grecia ai capolavori del Rinascimento, dalle invenzioni del Barocco alle rivoluzioni del Romanticismo, fino alle provocazioni del Novecento, l'arte ha attinto alle emozioni delle donne e degli uomini creando simboli e personaggi per raccontarle. Eros per il desiderio, Prometeo per il tormento, Medusa per il delirio, Maddalena per lo stupore, Polimnia per il dubbio e i putti per l'allegria, sono solo alcune delle figure che svelano il tumulto di emozioni contenuto in queste pagine.

Costantino D'Orazio è storico dell'arte presso la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Curatore del MACRO – Museo d'Arte Contemporanea di Roma – dal 2014 al 2017, collabora con l'Università LUISS e l'Università LINK Campus. Conduce la rubrica AR-Frammenti d'Arte su Rainews24 e il programma Bella davvero su Radio2. Oltre a numerosi cataloghi di mostre, ha pubblicato Caravaggio segreto (2013), Leonardo segreto (2014), Raffaello segreto (2015) e Michelangelo. Io sono fuoco (2016) per Sperling&Kupfer e Andare per ville e palazzi (2015) per il Mulino.