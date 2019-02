Capannori: sabato un incontro per parlare di turismo e rifiuti zero

giovedì, 14 febbraio 2019, 14:15

Un incontro per parlare di Turismo e Rifiuti Zero. E' quello che si terrà sabato 16 febbraio alle ore 17.00 nella sala del consiglio comunale di Capannori. Promosso dal Comune in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana e Provincia di Lucca l'incontro si aprirà con i saluti del sindaco Luca Menesini, e vedrà la partecipazione di Pino Apicella fondatore dell'associazione 'Impatto Ecosostenibile' e dell'assessore all'ambiente Matteo Francesconi.

L'iniziativa di divulgazione ambientale sarà un focus sul tema della gestione dei rifiuti nelle strutture ricettive, quindi alberghi, Bed&Breakfast, agriturismi, e sulle buone pratiche che si possono applicare in questo settore per ridurre la produzione degli scarti, visto che il turismo ha sicuramente un impatto sulla quantità di rifiuti da smaltire. L'associazione 'Impatto Ecosostenibile' sta compiendo un tour in Italia e nella tappa capannorese parlerà anche di esperienze modello sul territorio nazionale di strutture ricettive a Rifiuti Zero. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza, perché sarà anche l'occasione per parlare dei risultati raggiunti a Capannori grazie alla strategia Rifiuti Zero e delle prospettive future per migliorare ulteriormente il sistema di gestione dei rifiuti nei vari settori, e più un generale del tema dell'economia circolare.