CasaPound: i gazebo di questa settimana ai mercati di Capannori

Altre notizie brevi

martedì, 5 febbraio 2019, 16:56

I carabinieri della stazione di Montecatini ne avevano ricostruito i movimenti e accertate le responsabilità in ordine alla commissione di un furto all’interno dell’Hotel “Plaza” di Piazza del Popolo a Montecatini. I due, un artigiano 31enne di origini albanesi con alcuni precedenti di polizia a suo carico ed un connazionale...

martedì, 5 febbraio 2019, 16:06

Sarà presentato domani, mercoledì 6 febbraio, alle ore 16, presso la sede della Camera di Commercio di Lucca, Corte Campana 10, il nuovo Codice del Commercio della Regione Toscana. Saranno illustrati ad operatori e amministratori le novità ed i cambiamenti introdotti con la legge regionale 62 del 2018, approvata dal...

martedì, 5 febbraio 2019, 15:34

"Leggendo l'intervento politico sugli Assi Viari del Consigliere comunale di Capannori Guido Angelini c'è da essere veramente sbigottiti . In pratica dice di no ad tutto quanto riguarda la costruzione di questa importante infrastruttura che risolverà una volta per tutte l'annoso problema del traffico pesante su tutta la Piana di Lucca.

martedì, 5 febbraio 2019, 13:56

Novità rilevanti riguardano le imprese e gli artigiani che lavorano alla installazione e manutenzione sugli impianti che contengono gas serra. E’ di poche settimane la pubblicazione di un decreto che sostituisce totalmente la vecchia normativa e prevede l’istituzione di una banca dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio.

martedì, 5 febbraio 2019, 12:22

Sabato 9 febbraio 2019 tornain tutta Italia la XIX edizione della GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. In 104 Province, nelle circa 4.500 farmacie che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di circa 20.000 volontari, acquistare uno o più...

martedì, 5 febbraio 2019, 12:20

Venerdì a villa Bottini si terrà un dibattito pubblico su “Migrazione, salute e diritti”.

martedì, 5 febbraio 2019, 12:19

Venerdì 8 febbraio alle 21 all'auditorium di Porcari va in scena "L'amore è...", le indimenticabili canzoni d'amore cantate dalle splendide voci di Ilaria Andreini e Nikolas Antares Torselli. La Regia è di Torselli e Visibelli, la coreografia a cura di Emozione Danza. Presenta Andrea Visibelli.

martedì, 5 febbraio 2019, 08:36

L'associazione Perlambiente, in collaborazione con SIGEA, e in convenzione con l'Ordine dei Geologi della regione Toscana, invita a partecipare al corso "acquedotti storici toscani e problematiche di approvvigionamento idrico nel passato" che si terrà lunedì 25 febbraio presso il Complesso San Micheletto a Lucca dalle 14 alle 19.30.

lunedì, 4 febbraio 2019, 17:33

Il “Circolo Amici della musica Alfredo Catalani” inizia la propria stagione concertistica sabato 9 febbraio (inizio ore 21.15) al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo. Nel primo appuntamento musicale dell’anno 2019, il Circolo ricorda il mezzosoprano Anna Maria Canali, che nella cittadina lucchese aveva stabilito la propria residenza e dove è...

lunedì, 4 febbraio 2019, 17:11

Mercoledì 6 febbraio la Camera di Commercio di Lucca organizza una giornata aperta per l'acquisizione delle identità digitali per le imprese della provincia. Nel pomeriggio in contemporanea si tiene un seminario sulla Fatturazione elttronica, un'occasione per riflettere sulle ultime novità intervenute affrontando con un esperto gli aspetti più critici e...