Caso Diciotti, Recaldin (Lega): "Grande successo, grazie ai militanti per il lavoro e ai cittadini per il sostegno"

lunedì, 4 febbraio 2019, 11:20

Grande successo per l'iniziativa organizzata dalla Lega a sostegno delle politiche del ministro dell'interno Matteo Salvini. Più di quattrocento le firme raccolte in provincia di Lucca, nei comuni di Viareggio, Massarosa e Pietrasanta in una due giorni di gazebo che ha visto coinvolti sul territorio militanti e simpatizzanti del partito di Salvini.



"Abbiamo raggiunto numeri importanti, non solo a Lucca ma in tutta la regione, nonostante giocassero a nostro sfavore sia lo stato di allerta per via delle pessime condizioni meteo, sia la mancata autorizzazione in molti comuni per il suolo pubblico dove allestire i nostri gazebo -dichiara il commissario provinciale Andrea Recaldin-; la gente è dalla nostra parte, dalla parte di Matteo Salvini e della sua politica, fatta di cose concrete, sebbene la minoranza targata Partito Democratico continui a mistificare la realtà delle cose.



Le scelte intraprese dal governo, per quanto concerne l'immigrazione e la sicurezza, hanno raccolto grande consenso e le tante persone che si sono fermate oggi a firmare hanno dimostrato che la popolarità di Salvini è sempre più grande. Anche se alcuni giudici provano a mettere in difficoltà il leader della Lega, sono i numeri che parlano chiaro: dai 4.566 sbarchi del febbraio 2018, dopo un anno, si è passati ai 202 di questo mese".



Il bagno di folla a difesa del "capitano" è stato anche una occasione di incontro e dialogo con gli elettori: "l'attenzione per il territorio è fondamentale e sul tavolo non c'è solo il tema della sicurezza: di recente il ministero dell'interno ha infatti sbloccato ingenti risorse finanziarie da impiegare nel settore delle infrastrutture sia da parte dei comuni sia da parte della provincia. Sempre parlando di numeri a Lucca arriveranno più di 3 milioni di euro nei prossimi anni. Il bilancio è quindi più che positivo -conclude Recaldin- e la Lega si conferma il partito di riferimento per tutti gli elettori del centrodestra. Dobbiamo trasformare questo grande entusiasmo in una crescita costante del movimento sul territorio: in primavera ci attendono, infatti, sfide elettorali molto importanti".