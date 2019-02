Ciao Simone da Ponte a Moriano

Altre notizie brevi

Ecco le gare settore giovanile dell'As Lucchese e del settore femminile Libertas:

Il Circolo Anspi di Saltocchio, in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia, organizza nei mesi da febbraio a maggio la seconda rassegna teatrale dedicata alle compagnie teatrali amatoriali presso il teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio (Lucca).

Nell'ambito della rassegna 'I Misteri della mente' promossa dal Comune mercoledì 20 marzo è in programma una gita a Torino per visitare il Sistema museale dell'Università di Torino-Museo Cesare Lombroso e Museo della Frutta - con visita guidata.

"Già nel maggio scorso-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-siamo intervenuti a sostegno della lecita richiesta portata avanti, da tempo, da parte di chi risiede in Valfreddana, affinchè venisse creato un centro socio-sanitario, o in alternativa una semplice medicheria, senza dover dipendere da altri centri assistenziali non così...

Troppi caprioli, troppi cinghiali e le norme regionali , a vantaggio dei cacciatori, continuano a non risolvere i problemi che gli agricoltori si trovano a dover affrontare. Confagricoltura Toscana non nasconde la delusione per l'incontro che si è tenuto nei giorni scorsi in Regione con le Associazioni Agricole, le Associazioni...

La Fnp Cisl Toscana Nord il 9 febbraio ha partecipato alla manifestazione unitaria che si è tenuta a Roma. Mario Filippi di Fnp Cisl sottolinea che, come RLS di Lucca, erano presenti.

Prosegue “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

Alla Gemignani Clinica Dentale ,di Pierone & Scatizzi piace la L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana) e sostiene i progetti dell’Associazione A.Bi.Lis.Onlus (Associazione Bilinguismo Italiano/LIS).

Domenica 17 febbraio 2019, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, nei locali della Biblioteca “M.Tobino” di Camigliano avrà luogo un laboratorio creativo per bambini sul tema “IL MAGICO MONDO DI HARRY POTTER”

Mercoledì 20 febbraio a partire dalle ore 8.30 nell'aula Piera Sesti dell'ospedale San Luca di Lucca si svolgerà il convegno dal titolo "Prospettive della rete dell'infarto miocardico acuto in Azienda USL Toscana nord ovest", a cui parteciperanno importanti professionisti di vari settori dell’Azienda USL Toscana nord ovest.