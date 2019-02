Confartigianato imprese Lucca: "Aumento canoni per le concessioni demaniali"

Altre notizie brevi

giovedì, 7 febbraio 2019, 16:09

Acque SpA comunica che, per un'assemblea dei lavoratori, martedì 12 febbraio, dalle ore 8.30 alle 13.30 non potrà essere garantito il normale servizio al pubblico presso il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5).

giovedì, 7 febbraio 2019, 15:29

Ieri sera (6 febbraio) si è svolto il terzo dei quattro incontri pubblici organizzati dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, in collaborazione col Comune di Capannori per presentare i lavori di manutenzione per il recupero delle canalette irrigue del territorio.

giovedì, 7 febbraio 2019, 15:28

Torna l'iniziativa 'A Pandora arte e creatività si incontrano', promossa dal Comune e dal Centro Commerciale Naturale Indiana e dintorni di Segromigno in Monte. A partire da sabato 9 febbraio dalle ore 8 alle ore 20.00 il parco di Segromigno in Monte sarà ancora un luogo dove artigiani ed artisti...

giovedì, 7 febbraio 2019, 15:28

Con manifestazioni e cortei in tutta Italia, anche quest'anno CasaPound ricorda i connazionali trucidati dai partigiani titini alla fine della seconda guerra mondiale. Il 9 febbraio a Lucca verrà deposta una corona di fiori alle 10 al Real Collegio, mentre il pomeriggio la commemorazione sarà alle 16 a Marlia, presso...

giovedì, 7 febbraio 2019, 15:27

Sabato 9 febbraio alle ore 10.30 si svolgerà l'inaugurazione dell'area riqualificata dell'ex casello autostradale di Carraia. Dopo 70 anni quest'area della frazione torna quindi un luogo per i cittadini.

giovedì, 7 febbraio 2019, 13:08

Sabato 16 febbraio alle 16, presso la Casermetta del Baluardo S.Pietro, riprende il ciclo di incontri culturali "I quaderni della nostra storia" voluto dalla Compagnia Balestrieri Lucca per far conoscere ai cittadini le origini e le tradizioni della nostra città.

giovedì, 7 febbraio 2019, 11:32

Oltre cento pullman (e se ne stanno cercando altri per rispondere a tutte le richieste che stanno arrivando), chi userà l'auto, chi il treno: sono 10mila i lavoratori, i cittadini e i pensionati che partiranno dalla Toscana per partecipare alla manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil prevista per sabato...

giovedì, 7 febbraio 2019, 09:46

Sabato 9 febbraio alle 12, nell'atrio dell'ospedale San Luca di Lucca, alla presenza dei familiari, dei rappresentanti delle istituzioni e dei servizi, dei cittadini e degli attivisti di Cittadinanzattiva sarà scoperta la targa con la quale verrà intitolato a Domenico Gioffrè il Centro di Ascolto e Tutela del Tribunale per...

mercoledì, 6 febbraio 2019, 15:12

De Carli (Popolo della Famiglia): "È a rischio la credibilità Italiana a livello internazionale, si prenda posizione in favore della democrazia e della libertà. Anche in politica estera l'Italia paga lo scotto di una alleanza di governo ibrida e instabile, evidenziando la mancanza di una linea politica coerente, chiara e...

mercoledì, 6 febbraio 2019, 14:49

La giunta regionale ha appena approvato due delibere con le quali si stanziano finanziamenti per coprire le richieste di voucher formativi destinati a diverse tipologie di utenti, come i disoccupati ed i liberi professionisti under 40 e over ed imprenditori e professionisti che esercitano l'attività in forma associata o societaria.