Continuano gli incontri dell’Unidel sul “linguaggio della comunicazione”

sabato, 9 febbraio 2019, 11:33

Lunedì 11 febbraio, alle ore 16, presso la sala Tobino, Palazzo della Provincia continuano gli incontri dell’Unidel sul “linguaggio della comunicazione” con un incontro sul tema: “ L’importanza delle TV locali” con la presenza di Giulio Del Fiorentino, direttore di NoiTv . Coordinerà l’incontro con il pubblico Gianni Quilici, del comitato scientifico dell’Unidel.

Un incontro importante, perché dalla sua nascita, nel 1989 fino ad oggi, NoiTv ha scalato i vertici dell'ascolto attestandosi stabilmente al primo posto tra le emittenti provinciali. Merito della sua attenzione al territorio, seguito costantemente con 15 edizioni giornaliere del TgNoi, con i programmi di cultura, politica, sport, economia. Ogni giorno il TgNoi viene inoltre prodotto e trasmesso anche per non udenti con la traduzione simultanea di una interprete di lingua italiana dei segni e dal gennaio 2000 è partner ufficiale Rai per la produzione di news della provincia.

Sarà quindi interessante capire dall’interno il tipo di organizzazione umano, tecnico e professionale sia stato approntato per conseguire questi risultati, quale sia il rapporto con il pubblico, quali le prospettive del futuro.