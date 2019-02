Corso BLSD tenuto dal dottor Maurizio Cecchini

Il Corso BLSD che si svolgerà il 23 febbraio alle ore 9,30, sarà tenuto dal dottor Maurizio Cecchini, specialista cardiologo presso l'Università di Pisa e responsabile della cardiologia pediatrica dell'Ospedale Santa Chiara. Sarà coadiuvato dall'istruttore BLSD Fabrizio Bonino che ha organizzato questo ennesimo corso a Lucca voluto fortemente da Simone Bianchi, gestore del Club House che si trova all'interno del Circolo Sportivo "Madonne Bianche" in via per S. Alessio, 616 a Lucca. Verranno illustrate le manovre di rianimazione cardiopolmonare, l'utilizzo del DAE e la disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini e adulti. E' completamente gratuito e aperto a tutti senza limiti di età. A causa delle dimensioni del locale, i posti disponibili sono limitati. Obbligatoria la prenotazione mandando un messaggio Whatsapp (no sms) al numero 371-3563361 o scrivendo una mail a ilbonino@gmail.com inserendo il vostro nome, cognome e indirizzo mail.

