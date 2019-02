Cosmoprof Worldwide Bologna 2019, ancora posti disponibili per il pullman gratuito

Altre notizie brevi

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:44

Venerdì alle ore 21:15 all'auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari la Compagnia dei Sognatori andrà in scena con il “Processo a Susanna Strip” commedia in due atti di Mariaraffaella Lanzara.

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:44

Maria Letizia Casani è il nuovo direttore generale dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, della quale ricopriva fino ad oggi il ruolo di direttore amministrativo. Succede a Mauro Maccari.

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:24

Questa mattina, in occasione del Giovedì grasso, nel centro di Capannori si è svolta la Festa di Carnevale della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Capannori promossa dall'Istituto Comprensivo 'Carlo Piaggia' in collaborazione con il Comune, per il quale era presente l'assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti, con il...

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:17

La voce di Sara Maghelli, il pianoforte di Ugo Bongianni e la chitarra di Marco Cattani sono i protagonisti di un'altra serata di ottimo jazz al Caffè delle Mura. Saranno loro infatti a esibirsi domani sera (venerdì 1° marzo) alle 21:45 nell'ambito di Musica al Caffè, il ciclo di concerti...

giovedì, 28 febbraio 2019, 10:54

Acque SpA comunica che a causa di un intervento di manutenzione a un impianto della rete di distribuzione nel comune di Capannori, lunedì 4 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 15, si verificheranno forti cali di pressione e saranno possibili mancanze d'acqua a San Gennaro.

giovedì, 28 febbraio 2019, 10:51

Con il G. R. Toscana Outdoor - Guide Ambientali Escursionistiche (escursionismo, nordic walking, mountain bike, outdoor training e sentieristica) per l’iniziativa delle “escursioni del sabato” sono in programma due camminate.

mercoledì, 27 febbraio 2019, 17:32

Nella sede di ERP a San Marco si è svolto ieri pomeriggio (26 febbraio) un incontro con l'assessore Giovanni Lemucchi che ha informato i cittadini di San Vito dell'imminente partenza dei lavori del progetto Quartieri Social: in particolare partiranno fra aprile e giugno quelli del presidio di via Giorgini, dei...

mercoledì, 27 febbraio 2019, 12:42

Iscrizioni aperte al Concorso Canoro Festival saranno i giovani che da quest'anno ha la nuova denominazione “Canta Con Noi 2019” in omaggio al m° di canto Piero Vinci, recentemente scomparso.Al festival possono partcipare cantanti dilettanti e semi -professionisti di tutte le età.Le selezioni si terranno il 24 ed il 31...

mercoledì, 27 febbraio 2019, 12:28

"Prendendo spunto dall'inconcepibile decisione di eliminare, a Lucca, la Carta Argento che prevedeva una tariffa agevolata per le persone anziane - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - abbiamo deciso di redigere una mozione, approvata quest'oggi dall'aula, in cui si chiede alla giunta toscana d'intervenire prontamente per...

martedì, 26 febbraio 2019, 21:34

Nuovo incidente sulla via del Brennero. Un pedone è stato investito nei pressi dell'incrocio con via Salicchi verso le 18.20. Allertato il 118, sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica e il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca. Non è in pericolo di morte.