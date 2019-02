De Carli (Popolo della Famiglia): "L'Italia intervenga sulla questione venezuelana"

Altre notizie brevi

mercoledì, 6 febbraio 2019, 14:49

La giunta regionale ha appena approvato due delibere con le quali si stanziano finanziamenti per coprire le richieste di voucher formativi destinati a diverse tipologie di utenti, come i disoccupati ed i liberi professionisti under 40 e over ed imprenditori e professionisti che esercitano l'attività in forma associata o societaria.

mercoledì, 6 febbraio 2019, 14:45

2 milioni e mezzo di euro per sostenere il trasporto scolastico e l'assistenza educativa per studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado. A tanto ammonta la cifra che la Regione Toscana ha deciso di stanziare a favore dell'inclusione per l'anno scolastico 2019-2020, incrementando di quasi un milione le risorse...

mercoledì, 6 febbraio 2019, 12:29

La misericordia S.Gemma celebrerà lunedì 11 febbraio la 27ª Giornata Mondiale del Malato nel 161° anniversario delle Apparizioni della Madonna a Lourdes.

martedì, 5 febbraio 2019, 16:56

I carabinieri della stazione di Montecatini ne avevano ricostruito i movimenti e accertate le responsabilità in ordine alla commissione di un furto all’interno dell’Hotel “Plaza” di Piazza del Popolo a Montecatini. I due, un artigiano 31enne di origini albanesi con alcuni precedenti di polizia a suo carico ed un connazionale...

martedì, 5 febbraio 2019, 16:06

Sarà presentato domani, mercoledì 6 febbraio, alle ore 16, presso la sede della Camera di Commercio di Lucca, Corte Campana 10, il nuovo Codice del Commercio della Regione Toscana. Saranno illustrati ad operatori e amministratori le novità ed i cambiamenti introdotti con la legge regionale 62 del 2018, approvata dal...

martedì, 5 febbraio 2019, 15:34

"Leggendo l'intervento politico sugli Assi Viari del Consigliere comunale di Capannori Guido Angelini c'è da essere veramente sbigottiti . In pratica dice di no ad tutto quanto riguarda la costruzione di questa importante infrastruttura che risolverà una volta per tutte l'annoso problema del traffico pesante su tutta la Piana di Lucca.

martedì, 5 febbraio 2019, 14:52

Continuano questa settimana i gazebo informativi del movimento CasaPound Italia sul territorio di Capannori. CasaPound, che ha aperto ad ottobre una sede a Marlia, sarà presente fino ad aprile anche ai mercati settimanali. Questa settimana l'appuntamento è mercoledì 6 a Segromigno in Piano, giovedì 7 a Segromigno in Monte e...

martedì, 5 febbraio 2019, 13:56

Novità rilevanti riguardano le imprese e gli artigiani che lavorano alla installazione e manutenzione sugli impianti che contengono gas serra. E’ di poche settimane la pubblicazione di un decreto che sostituisce totalmente la vecchia normativa e prevede l’istituzione di una banca dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio.

martedì, 5 febbraio 2019, 12:22

Sabato 9 febbraio 2019 tornain tutta Italia la XIX edizione della GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. In 104 Province, nelle circa 4.500 farmacie che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di circa 20.000 volontari, acquistare uno o più...

martedì, 5 febbraio 2019, 12:20

Venerdì a villa Bottini si terrà un dibattito pubblico su “Migrazione, salute e diritti”.