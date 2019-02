Divieto di transito e modifiche temporanee al percorso delle linee Vaibus in piazza Napoleone: ordinanza prorogata fino al 15 marzo

Altre notizie brevi

venerdì, 8 febbraio 2019, 21:35

Ecco le gare del fine settimana del settore giovanile As Lucchese e settore femminile Libertas:

venerdì, 8 febbraio 2019, 18:34

Porpora Marcasciano, presidente onoraria del MIT (Movimento di Identità trans), sarà a Lucca sabato prossimo, 16 febbraio, per presentare alla Casa del Popolo di Verciano, Alle 16.30, il suo ultimo libro, L'aurora delle trans cattive. "Cattive", perché la loro stessa esistenza è un atto sovversivo e bollato come criminale.

venerdì, 8 febbraio 2019, 18:03

Fratelli d'Italia sarà presente su tutto il territorio provinciale per commemorare i Martiri delle Foibe in occasione del fine settimana del Giorno del Ricordo. Le vittime del regime titino di origine istriana, fiumana, dalmata e giuliana saranno ricordate in diversi appuntamenti, tra i quali quello presso il Real Collegio di...

venerdì, 8 febbraio 2019, 10:19

Graziano Angeli sarà il protagonista del prossimo appuntamento "di Lunedì – il secondo del mese" organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato. L'11 febbraio dalle 17 alle 19 offrirà un punto di osservazione avanzato sul vissuto sociale della città, sul disagio sociale, sulla sua esperienza di responsabilità nella progettazione di soluzioni.

venerdì, 8 febbraio 2019, 09:56

L'ANPI provinciale interviene dopo le polemiche di questi giorni sulla giornata del ricordo delle foibe. "A proposito delle pretestuose polemiche di questi giorni, sulla giornata del Ricordo delle foibe, - dichiara - il 10 febbraio, l'Anpi è molto preoccupata dall'uso strumentale, a volte parziale e politico della memoria, terreno sul...

venerdì, 8 febbraio 2019, 09:09

Prosegue “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

giovedì, 7 febbraio 2019, 16:15

Confartigianato Imprese Lucca informa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato le misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime per il 2019.

giovedì, 7 febbraio 2019, 16:09

Acque SpA comunica che, per un'assemblea dei lavoratori, martedì 12 febbraio, dalle ore 8.30 alle 13.30 non potrà essere garantito il normale servizio al pubblico presso il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5).

giovedì, 7 febbraio 2019, 15:29

Ieri sera (6 febbraio) si è svolto il terzo dei quattro incontri pubblici organizzati dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, in collaborazione col Comune di Capannori per presentare i lavori di manutenzione per il recupero delle canalette irrigue del territorio.

giovedì, 7 febbraio 2019, 15:28

Torna l'iniziativa 'A Pandora arte e creatività si incontrano', promossa dal Comune e dal Centro Commerciale Naturale Indiana e dintorni di Segromigno in Monte. A partire da sabato 9 febbraio dalle ore 8 alle ore 20.00 il parco di Segromigno in Monte sarà ancora un luogo dove artigiani ed artisti...