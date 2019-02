Domenica 24 febbraio ore 15 – Marina in Maschera – visita guidata tra mare, Carnevale e Belle Epoque

Altre notizie brevi

In previsione della programmazione al teatro del Giglio, la Società Dante Alighieri di Lucca organizzerà la "Guida all'ascolto dell'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti" martedì 19 febbraio alle 17 nella propria sede di c.so Garibaldi 53.

Venerdì 22 febbraio alle 18 alla Biblioteca Agorà di Lucca Costantino D'Orazio "L'arte in sei emozioni". Autori all'Agorà a cura di LuccAutori e Biblioteca Agorà, lo storico dell'arte Costantino D'Oraziopresenta "L'arte in sei emozioni" (Laterza). Intervengono Demetrio Brandi e Stefano Carlo Vecoli.

Il 23 febbraio alle 10.30, presso la sala riunioni del comune di Capannori, in Piazza Aldo Mori n.6, piano terra del comando di polizia municipale, si terrà la presentazione della candidatura a sindaco di Simone Lunardi (M5S) alle prossime elezioni comunali.

Lunedì 18 febbraio, alla parrocchia di Pieve di Compito alle 21, ci sarà la presentazione del libro di Andrea Lanfri "Voglio correre più veloce della meningite" dove sarà presente anche lo stesso autore."Racconta la mia storia - spiega l'autore -: dalla malattia, che tre anni fa mi ha portato via...

Ciao Simone: la notizia di stamani - scrive Giampiero Micheli presidente del CCN I Paesi del Ponte - ci ha preso tutti quanti qui nel paese di Ponte a Moriano, alla sprovvista, è stato come un fulmine a ciel sereno. Simone hai salutato tutti quanti i paesani,e i colleghi delle...

Ecco le gare settore giovanile dell'As Lucchese e del settore femminile Libertas:

Il Circolo Anspi di Saltocchio, in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia, organizza nei mesi da febbraio a maggio la seconda rassegna teatrale dedicata alle compagnie teatrali amatoriali presso il teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio (Lucca).

Nell'ambito della rassegna 'I Misteri della mente' promossa dal Comune mercoledì 20 marzo è in programma una gita a Torino per visitare il Sistema museale dell'Università di Torino-Museo Cesare Lombroso e Museo della Frutta - con visita guidata.

"Già nel maggio scorso-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-siamo intervenuti a sostegno della lecita richiesta portata avanti, da tempo, da parte di chi risiede in Valfreddana, affinchè venisse creato un centro socio-sanitario, o in alternativa una semplice medicheria, senza dover dipendere da altri centri assistenziali non così...

Troppi caprioli, troppi cinghiali e le norme regionali , a vantaggio dei cacciatori, continuano a non risolvere i problemi che gli agricoltori si trovano a dover affrontare. Confagricoltura Toscana non nasconde la delusione per l'incontro che si è tenuto nei giorni scorsi in Regione con le Associazioni Agricole, le Associazioni...