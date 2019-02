Doppio appuntamento Rai per Racconti nella Rete/LuccAutori

lunedì, 18 febbraio 2019, 13:05

La Rai per il premio Racconti nella Rete. Doppio appuntamento televisivo per il premio letterario organizzato da LuccAutori Mercoledi 20 febbraio alle 11.20 su Rai Tre nazionale andrà in onda la trasmissione "Spazio Libero" di Rai Parlamento, interamente dedicata alla diciottesima edizione del premio letterario Racconti nella Rete ed ambientata nel centro storico di Lucca.Il premio letterario ma non solo. L'inviata di Rai Parlamento, Marina Giraldi, si è recata all'Istituto musicale Boccherini dove ha intervistato il direttore Fabrizio Papi e l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti. Vedremo anche una breve esibizione degli studenti del conservatorio: Gilberto Dossetti al pianoforte e Francesca Maria Costanza alla chitarra. Altre immagini sono state registrate alla Biblioteca Statale con l'intervista alla vice direttrice Ela Dell'Osso e l'intervento del presidente della Fondazione Giovanni Pascoli, Alessandro Adami. Demetrio Brandi ha parlato del premio Racconti nella Rete, introducendo gli scrittori Donatella Mascia, Danilo Nucci e Manuel Chiocca, e del festival LuccAutori che a fine settembre festeggia la venticinquesima edizione. Il servizio si chiude con le immagini realizzate alla Tipografia Biagini dove protagoniste sono alcune macchine tipografiche degli anni cinquanta e sessanta.Sabato 23 febbraio alle 7.50, sempre su Rai Tre ma a diffusione regionale, andrà in onda un servizio sul premio letterario con un intervento di Demetrio Brandi e Cristiano Militello, ospite di "Autori All'Agorà". La 18^ edizione del premio Racconti nella Rete, con le sezioni per i racconti inediti e soggetti per cortometraggi, è in corso fino al 31 maggio nel sito www.raccontinellarete.it