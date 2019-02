Fnp Cisl di Lucca presente alla manifestazione nazionale a Roma

venerdì, 15 febbraio 2019, 08:52

La Fnp Cisl Toscana Nord il 9 febbraio ha partecipato alla manifestazione unitaria che si è tenuta a Roma. Mario Filippi di Fnp Cisl sottolinea che, come RLS di Lucca, erano presenti.

"Dagli interventi dei segretari generali - esordisce -, Landini per la CGIL, Furlan per la CISL e Barbagallo per la UIL, è emerso ancora una volta, come l'attuale Governo abbia intrapreso la strada dei governi precedenti e cioè: il non ascolto dei sindacati".



"Con forza - dichiara - è stato ribadito che l'attuale Legge Finanziaria non ci soddisfa su molti punti che sono stati toccati, in particolar modo il taglio degli investimenti per l'innovazione, i quali producono lavoro, cosa essenziale. Vengono nuovamente usate le nostre pensioni,come bancomat per il governo, bloccando in parte la rivalutazione. Ben venga la revisione della Legge Fornero con quota 100, ma chiaramente deve essere una base di partenza per arrivare a superare completamente la Legge".



"Non ci convince - incalza - il Reddito di Cittadinanza così come è venuto formulato, non vorremmo diventasse un forma di assistenzialismo, dove poi le persone non cercano più il lavoro o peggio vanno a lavorare in nero".



"Con questo breve riassunto, (anzi molto breve), - conclude - colgo l'occasione per salutare gli iscritti alla FNP CISL della RLS di Lucca, informandovi via web o telefonicamente delle nuove iniziative che eventualmente verranno fatte".