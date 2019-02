Foibe, CasaPound ricorda i martiri a Lucca e Capannori

giovedì, 7 febbraio 2019, 15:28

Con manifestazioni e cortei in tutta Italia, anche quest'anno CasaPound ricorda i connazionali trucidati dai partigiani titini alla fine della seconda guerra mondiale. Il 9 febbraio a Lucca verrà deposta una corona di fiori alle 10 al Real Collegio, mentre il pomeriggio la commemorazione sarà alle 16 a Marlia, presso il Monumento ai caduti di tutte le guerre.

"Essere italiani era l'unica 'colpa' delle vittime del genocidio messo in atto da Tito - spiega CasaPound in una nota - una vera e propria pulizia etnica che ha visto decine di migliaia di italiani assassinati, torturati, gettati, anche vivi, nelle foibe, e poi, per 50 anni, ignorati dai libri di storia e dimenticati dalla loro stessa Nazione. Ma l'identità di un popolo non può essere cancellata con il sangue o annientata con l'esilio. E per ricordarlo CasaPound Italia organizza una serie di iniziative in tutta Italia, compresa la Lucchesia".

"Da 10 anni a questa parte - conclude CPI - ci mobilitiamo in tutta Italia perché questa tragedia non venga dimenticata, e perché il "Giorno del Ricordo" non sia solo una data sul calendario, ma possa vedere italiani di tutta la penisola ricordare i loro fratelli trucidati, anche per ribadire che l'identità di un popolo e di una nazione nata in trincea non si cancella col sangue, né con le censure sui libri di storia".