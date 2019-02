Francesco Boezi presenta il suo libro "Ratzinger. La rivoluzione interrotta"

Altre notizie brevi

giovedì, 21 febbraio 2019, 23:28

Si ricercano per un casting uomini e donne fra i 25 e i 45 anni come comparse retribuite per spot pubblicitario, con la partecipazione di star internazionale e un noto marchio italiano. Per candidarsi presentarsi Mercoledì 27/02/2019 presso il Bagno Venezia di Lido di Camaiore (LU), in Viale Europa n.120...

giovedì, 21 febbraio 2019, 19:23

L'assessore alla presidenza della Toscana Vittorio Bugli sarà venerdì 22 febbraio alle 10 a Pieve di Compito nel comune di Capannori in visita al Borgo delle Camelie, ovvero la sede in via Fonda 1 del Centro culturale compitese attorno a cui è nato uno dei venticinque progetti di cooperative di...

giovedì, 21 febbraio 2019, 18:38

A causa del lutto per la perdita della Sig.ra Maria Pia Bertolucci, la società cooperativa IDEA, che gestisce il museo Via Francigena Entry-point (ex-Casa del Boia) per permettere al personale di partecipare alle esequie ha posticipato l'apertura museo. Perciò la struttura, sabato 23-02-2019 aprirà alle ore 12:00

giovedì, 21 febbraio 2019, 17:29

Questa mattina nel corso della conferenza dei capigruppo si è tenuto un momento di raccoglimento in memoria di Maria Pia Bertolucci. Nel corso della riunione è stato inoltre concordato di ricordarne la figura nel corso del prossimo consiglio convocato per il 6 marzo.

giovedì, 21 febbraio 2019, 16:33

Anche per l'estate 2019 l’Azienda USL Toscana nord ovest beneficerà dei finanziamenti legati al progetto della regione Toscana "Dialisi vacanza" che consente ai pazienti nefropatici cronici, italiani e stranieri, di poter venire in vacanza sul territorio con la sicurezza di trovare il servizio di dialisi nelle località di villeggiatura.

giovedì, 21 febbraio 2019, 16:11

Venerdì 22 febbraio 2019 - ore 21:15 all'auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari la Compagnia Arte Teatrale Invicta mette in scena in prima assoluta “La panacea di tutti i mali” tre atti brillantissimi di Antonella Zucchini riveduti in vernacolo lucchese da Cataldo Fambrini.

giovedì, 21 febbraio 2019, 15:12

"Rimandata ancora una volta la scelta del Garante per l’infanzia. Da sei anni esiste un vuoto. Un fatto inaccettabile - per il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Gabriele Bianchi - La regione salita agli onori delle cronache per l’angosciante caso Forteto - prosegue l’esponente del 5 stelle - non...

giovedì, 21 febbraio 2019, 14:48

Una corretta alimentazione e una giusta dose di movimento e di riposo sono le basi per crescere in salute, valide per tutti i bambini. Quale genitore però non ha un dubbio o una domanda da rivolgere a chi è esperto della salute e dell'alimentazione dei più piccoli? Venerdì 1 e...

giovedì, 21 febbraio 2019, 14:31

Produttori di seminativi e di olio? Buone notizie in arrivo: iniziata la campagna per la raccolta di domande contributo PAC erogato dalla Comunità Europea. Si tratta di un contributo calcolato in base alla superficie coltivata. É necessario presentare domanda e per aiutare gli agricoltori CIA Versilia – Confederazione Italiana Agricoltori,...

giovedì, 21 febbraio 2019, 13:03

Ad intervenire è Massimo Falorni di Federconsumatori Toscana: "Molti i cittadini, allarmati, che ci stanno chiamando dopo aver appreso la notizia del sequestro preventivo eseguito nell'ambito dell'inchiesta sulla vendita di diamanti a risparmiatori e investitori.Federconsumatori Toscana rappresenta, ad oggi, già oltre 80 risparmiatori che avevano investito in diamanti, pensando di...