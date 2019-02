Gabriele Martinelli: "Progresso sociale e economico"

venerdì, 22 febbraio 2019, 16:02

"Leggendo la presa di posizione dei Comitati della sanita di Lucca sull'utilizzo dell'Ex Ospedale Campo di Marte sono ancora di più convinto delle mie affermazioni. Intanto il complesso e costituito da svariati edifici e terreni che si aggiungono alla struttura ospedaliera. Poi io ho affermato che una parte può essere utilizzata da servizi socio sanitari come già avviene ora ma , secondo me , le cospicue parti non utilizzate devono essere riutilizzate e non abbandonate come è successo , ad esempio , con le strutture pubbliche di Maggiano, Arliano e Viale Marti. Facciamo una bella gita istruttiva a queste sedi semidistrutte e vediamo cosa è stato combinato dall'inerzia pubblica. Con la mentalità del dire sempre no e del non volere fare mai dei passi in avanti si rimane sempre appiedati e fuori da tutto. Io ed altri cittadini lucchesi non ci stanno più ad assistere a questo oscurantismo . C'è bisogno di iniziative che vadano verso un riutilizzo economico di queste strutture e tutto questo serva anche per incrementare l'occupazione in settori che possono essere anche non sanitari . Il progresso sociale ed economico passa anche da queste giuste azioni politiche". Così Gabriele Martinelli cittadino di Lucca.