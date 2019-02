Il “Circolo Amici della musica Alfredo Catalani” inizia la propria stagione concertistica sabato a Montecarlo

Altre notizie brevi

Mercoledì 6 febbraio la Camera di Commercio di Lucca organizza una giornata aperta per l'acquisizione delle identità digitali per le imprese della provincia. Nel pomeriggio in contemporanea si tiene un seminario sulla Fatturazione elttronica, un'occasione per riflettere sulle ultime novità intervenute affrontando con un esperto gli aspetti più critici e...

Varato poche settimane fa dal Consiglio regionale, il nuovo Codice del commercio della Regione Toscana sarà illustrato mercoledì 6 febbraio a Lucca. L’appuntamento è alle ore 16 nella sede della Camera di Commercio – Sala dell’Oro.

Giovedì 7 febbraio alle ore 17.30 nella sala Pardi del Polo culturale Artemisia – proseguono gli incontri del ciclo 'Le emozioni che muovono il mondo' con la conferenza 'La filosofia e la vertigine dell'intelligenza'-I tempi e gli spazi della meraviglia- tenuta da Matteo Marcheschi dottorando presso la Fondazione Collegio San...

Proseguono le assemblee pubbliche del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, in collaborazione col Comune di Capannori, per il recupero straordinario delle canalette irrigue della Piana, che sta vedendo un investimento complessivo di oltre 450mila euro.

Grande successo per l'iniziativa organizzata dalla Lega a sostegno delle politiche del ministro dell'interno Matteo Salvini. Più di quattrocento le firme raccolte in provincia di Lucca, nei comuni di Viareggio, Massarosa e Pietrasanta in una due giorni di gazebo che ha visto coinvolti sul territorio militanti e simpatizzanti del partito...

Il Dipartimento Scuola Fratelli d’Italia-Toscana, nella persona di Michela Senesi e Elena Bardelli, interviene in merito alla lezione di rieducazione gender sul tema della transessualità, impartita da Vladimir Luxuria, andata in onda alcuni giorni fa, su RaiTre, in prima serata."Alcuni giorni fa - esordiscono -, RAI Tre ha mandato in...

Giovedì 7 febbraio, alle 21, è previsto un incontro pubblico, presso il polo tecnologico del Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori', a Segromigno in Monte, dove verranno presentate le proposte di efficientizzazione energetica alternative al pirogassificatore di Kme.

Ancora condizioni di instabilità sul Tirreno porteranno per la giornata di oggi, domenica 3 febbraio, piogge e temporali sparsi su tutta la regione, ma più frequenti sulle zone centro meridionali. Piene in esaurimento su Arno e Ombrone Grossetano.

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, interviene in merito alla convocazione del consiglio comunale straordinario sulla sanità."Dunque - commenta - il consiglio comunale straordinario sulla sanità, come promesso, è in programma per martedì prossimo.

Il Popolo della Famiglia di Lucca interviene in occasione della Giornata Nazionale per la Vita istituita dai vescovi italiani 41 anni fa."La Giornata Nazionale per la Vita è stata istituita dai vescovi italiani - sottolinea De Carli - appunto 41 anni fa e precisamente all'indomani della legge 194 e ad...