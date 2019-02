Là dov'era la Lucca-Pontedera: escursione sulla ex ferrovia

Altre notizie brevi

martedì, 26 febbraio 2019, 21:34

Nuovo incidente sulla via del Brennero. Un pedone è stato investito nei pressi dell'incrocio con via Salicchi verso le 18.20. Allertato il 118, sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica e il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca. Non è in pericolo di morte.

martedì, 26 febbraio 2019, 17:27

Venerdi 1 marzo alle ore 21,15 - presso il Centro Parrocchiale Le Vele a San Donato - il soprano Silvia Tocchini racconterà Madama Butterfly di Giacomo Puccini.

martedì, 26 febbraio 2019, 15:23

La magia e il mistero sono il filo conduttore della seconda serata di “Lucca nel piatto”, l’iniziativa che unisce enogastronomia e cultura organizzata da Confesercenti Toscana Nord Area Lucca in collaborazione con Maria Pacini Fazzi Editore.

martedì, 26 febbraio 2019, 14:06

"Mi ritengo decisamente insoddisfatta-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-della risposta avuta recentemente dall'Assessore Ceccarelli, in merito ad una mia interrogazione che chiedeva lumi sulle carenze strutturali presenti nell'azienda Ctt Nord." "L'esponente della Giunta Rossi-prosegue il Consigliere-ci ha snocciolato una serie di numeri relativi ad autobus di varia...

martedì, 26 febbraio 2019, 12:29

Sabato 2 marzo, alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà una conferenza presentata da Claudio Baldazzi, che ci parlerà di come realizzare e mantenere piccoli giardini con l'uso di piccoli alberi, arbusti, erbacee perenni e rampicanti.

martedì, 26 febbraio 2019, 11:14

La RSU di ARPAT insieme a CGIL, CISL e UIL di categoria e con l'appoggio anche della RSA della dirigenza, ha dichiarato lo stato di agitazione di tutto il personale di comparto di ARPAT."Nel corso degli ultimi anni - si legge in una nota a firmata per FP CGIL Alessandro...

martedì, 26 febbraio 2019, 10:17

FlixBus festeggia tre anni a Lucca con un bilancio positivo: solo nell’ultimo anno, il leader europeo dei viaggi in autobus ha quasi raddoppiato le prenotazioni da e per la città, riconfermandosi una soluzione privilegiata tanto fra i Lucchesi quanto fra i turisti in visita alle bellezze della Piana e della Valdinievole.

martedì, 26 febbraio 2019, 09:02

Attraverso il bosco fino a una delle scogliere più belle del Romito. Partenza dal parcheggio del Castellaccio, da cui si vede tutta Livorno e oltre, arrivando con lo sguardo alle Alpi Apuane e agli Appennini.Un viaggio attraverso la macchia mediterranea, fra ornielli e lecci, campi incolti e forteti, nel cui...

lunedì, 25 febbraio 2019, 16:24

Buone notizie per le imprese alberghiere, attività agrituristiche e strutture termali della nostra provincia. Sono infatti riaperti i termini per la presentazione delle istanze relative al credito di imposta per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o di eliminazione delle barriere architettoniche.

lunedì, 25 febbraio 2019, 15:27

L'amministrazione comunale ha emanato una ordinanza di divieto di accensione fuochi all'aperto per la distruzione di qualsiasi tipo di residuo vegetale agricolo o forestale valida da oggi lunedì 25 febbraio fino a martedì 5 marzo prossimo.