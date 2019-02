“La morte di Turno”: incontro in Biblioteca Statale a Lucca

Altre notizie brevi

venerdì, 15 febbraio 2019, 08:52

La Fnp Cisl Toscana Nord il 9 febbraio ha partecipato alla manifestazione unitaria che si è tenuta a Roma. Mario Filippi di Fnp Cisl sottolinea che, come RLS di Lucca, erano presenti.

giovedì, 14 febbraio 2019, 19:27

Alla Gemignani Clinica Dentale ,di Pierone & Scatizzi piace la L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana) e sostiene i progetti dell’Associazione A.Bi.Lis.Onlus (Associazione Bilinguismo Italiano/LIS).

giovedì, 14 febbraio 2019, 19:21

Domenica 17 febbraio 2019, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, nei locali della Biblioteca “M.Tobino” di Camigliano avrà luogo un laboratorio creativo per bambini sul tema “IL MAGICO MONDO DI HARRY POTTER”

giovedì, 14 febbraio 2019, 16:27

Mercoledì 20 febbraio a partire dalle ore 8.30 nell'aula Piera Sesti dell'ospedale San Luca di Lucca si svolgerà il convegno dal titolo "Prospettive della rete dell'infarto miocardico acuto in Azienda USL Toscana nord ovest", a cui parteciperanno importanti professionisti di vari settori dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

giovedì, 14 febbraio 2019, 14:19

"In un periodo in cui le notizie sul futuro del pianeta si fanno sempre più cupe, arriva un barlume di speranza, proprio dai giovani - commenta Teresa Leone, consigliere comunale gruppo Lucca Civica presidente della commissione politiche formative, cultura, turismo,sport -: prima grazie all'iniziativa di Greta Thunberg, 15enne svedese, divenuta...

giovedì, 14 febbraio 2019, 14:15

Un incontro per parlare di Turismo e Rifiuti Zero. E' quello che si terrà sabato 16 febbraio alle ore 17.00 nella sala del consiglio comunale di Capannori. Promosso dal Comune in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana e Provincia di Lucca l'incontro si aprirà con i saluti del sindaco...

giovedì, 14 febbraio 2019, 12:42

Domenica 17 marzo si terrà la consueta visita di un giorno al Cosmoprof Worldwide Bologna 2019. La visita è riservata ai saloni di acconciatura ed estetica ed ai familiari e collaboratori dagli stessi segnalati. Il servizio Pullman è gratuito.

giovedì, 14 febbraio 2019, 10:21

I giovani agricoltori toscani hanno una nuova guida. È Lapo Gondi, che per i prossimi tre anni rivestirà il ruolo di presidente di Anga Toscana, l'associazione "under 40" di Confagricoltura. Classe 1986, già a capo di Anga Firenze, dal 2008 Gondi è amministratore unico della Fattoria di Volmiano, solida azienda...

mercoledì, 13 febbraio 2019, 12:00

Ultimo appuntamento, domenica 17 febbraio, a partire dalle 18,30 con Aperitivo a pennello, l'evento unico ed elegante, organizzato da E&E events and executive in collaborazione con il ristorante Guzman.

mercoledì, 13 febbraio 2019, 11:33

Conferenze con il dottor Antonio Mazzetti, laureato in Scienze Politiche, già vicepresidente nazionale dell'Auser, previste i martedì 19 febbraio, 26 febbraio e 5 marzo, al Cohousing del Moro, Via del Moro, 3, Lucca: