Le maschere ufficiali del Carnevale di Viareggio Burlamacco e Ondina a Capannori

Altre notizie brevi

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:44

Venerdì alle ore 21:15 all'auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari la Compagnia dei Sognatori andrà in scena con il “Processo a Susanna Strip” commedia in due atti di Mariaraffaella Lanzara.

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:13

Domenica 17 marzo si terrà la consueta visita di un giorno al Cosmoprof Worldwide Bologna 2019.

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:44

Maria Letizia Casani è il nuovo direttore generale dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, della quale ricopriva fino ad oggi il ruolo di direttore amministrativo. Succede a Mauro Maccari.

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:17

La voce di Sara Maghelli, il pianoforte di Ugo Bongianni e la chitarra di Marco Cattani sono i protagonisti di un'altra serata di ottimo jazz al Caffè delle Mura. Saranno loro infatti a esibirsi domani sera (venerdì 1° marzo) alle 21:45 nell'ambito di Musica al Caffè, il ciclo di concerti...

giovedì, 28 febbraio 2019, 10:54

Acque SpA comunica che a causa di un intervento di manutenzione a un impianto della rete di distribuzione nel comune di Capannori, lunedì 4 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 15, si verificheranno forti cali di pressione e saranno possibili mancanze d'acqua a San Gennaro.

giovedì, 28 febbraio 2019, 10:51

Con il G. R. Toscana Outdoor - Guide Ambientali Escursionistiche (escursionismo, nordic walking, mountain bike, outdoor training e sentieristica) per l’iniziativa delle “escursioni del sabato” sono in programma due camminate.

mercoledì, 27 febbraio 2019, 17:32

Nella sede di ERP a San Marco si è svolto ieri pomeriggio (26 febbraio) un incontro con l'assessore Giovanni Lemucchi che ha informato i cittadini di San Vito dell'imminente partenza dei lavori del progetto Quartieri Social: in particolare partiranno fra aprile e giugno quelli del presidio di via Giorgini, dei...

mercoledì, 27 febbraio 2019, 12:42

Iscrizioni aperte al Concorso Canoro Festival saranno i giovani che da quest'anno ha la nuova denominazione “Canta Con Noi 2019” in omaggio al m° di canto Piero Vinci, recentemente scomparso.Al festival possono partcipare cantanti dilettanti e semi -professionisti di tutte le età.Le selezioni si terranno il 24 ed il 31...

mercoledì, 27 febbraio 2019, 12:28

"Prendendo spunto dall'inconcepibile decisione di eliminare, a Lucca, la Carta Argento che prevedeva una tariffa agevolata per le persone anziane - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - abbiamo deciso di redigere una mozione, approvata quest'oggi dall'aula, in cui si chiede alla giunta toscana d'intervenire prontamente per...

martedì, 26 febbraio 2019, 21:34

Nuovo incidente sulla via del Brennero. Un pedone è stato investito nei pressi dell'incrocio con via Salicchi verso le 18.20. Allertato il 118, sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica e il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca. Non è in pericolo di morte.