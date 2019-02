L'Istituto per la Documentazione sul Castagno e la Ricerca Forestale organizza un corso di potatura dell'olivo.

Altre notizie brevi

lunedì, 18 febbraio 2019, 21:33

Le articolazioni di Lucca del Partito Comunista Italiano, Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, organizzano congiuntamente un incontro pubblico sulla situazione politica che si è creata nelle ultime settimane in Venezuela.

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:10

Lavoratori che devono prendersi cura di figli piccoli o di parenti con handicap, adesso avvicinarsi a casa è più facile con una circolare firmata dall'assessore della Regione, Stefania Saccardi, che mette in chiaro alcuni aspetti di interpretazione della legge.

lunedì, 18 febbraio 2019, 13:16

Il comune di Lucca ha pubblicato un'ordinanza a tutela della qualità dell'aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, l'accensione dei caminetti e contrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale. L'ordinanza ha una durata di quattro giorni consecutivi.

lunedì, 18 febbraio 2019, 13:05

La Rai per il premio Racconti nella Rete. Doppio appuntamento televisivo per il premio letterario organizzato da LuccAutori Mercoledi 20 febbraio alle 11.20 su Rai Tre nazionale andrà in onda la trasmissione "Spazio Libero" di Rai Parlamento, interamente dedicata alla diciottesima edizione del premio letterario Racconti nella Rete ed ambientata...

lunedì, 18 febbraio 2019, 12:58

Il Corso BLSD che si svolgerà il 23 febbraio alle ore 9,30, sarà tenuto dal dottor Maurizio Cecchini, specialista cardiologo presso l'Università di Pisa e responsabile della cardiologia pediatrica dell'Ospedale Santa Chiara. Sarà coadiuvato dall'istruttore BLSD Fabrizio Bonino che ha organizzato questo ennesimo corso a Lucca voluto fortemente da Simone...

lunedì, 18 febbraio 2019, 11:25

Mercoledì 20 febbraio alle ore 21 nella sede dei Donatori di Sangue Fratres, in via della Chiesa a Lunata, si svolgerà un'assemblea pubblica sulla sicurezza del territorio promossa dall'amministrazione comunale rivolta ai cittadini della frazione.

lunedì, 18 febbraio 2019, 10:04

Toscana sugli scudi per la quinta edizione di Myplant (20-22 febbraio, Fiera Milano Rho), il Salone professionale del verde, tra i più importanti nel mondo. 730 le aziende nei padiglioni da Europa, Asia, Africa e Americhe, a formare una mega-serra di 45.000 mq in cui i protagonisti sono fiori, piante,...

domenica, 17 febbraio 2019, 21:49

Per domenica 24 febbraio alle ore 15 le guide abilitate di Natourarte propongono una piacevole passeggiata a Marina di Pisa, in occasione del Carnevale: una festa che ha animato la vita di questo piccolo paese già ai primi del ‘900.

domenica, 17 febbraio 2019, 12:38

In previsione della programmazione al teatro del Giglio, la Società Dante Alighieri di Lucca organizzerà la "Guida all'ascolto dell'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti" martedì 19 febbraio alle 17 nella propria sede di c.so Garibaldi 53.

sabato, 16 febbraio 2019, 20:04

Venerdì 22 febbraio alle 18 alla Biblioteca Agorà di Lucca Costantino D'Orazio "L'arte in sei emozioni". Autori all'Agorà a cura di LuccAutori e Biblioteca Agorà, lo storico dell'arte Costantino D'Oraziopresenta "L'arte in sei emozioni" (Laterza). Intervengono Demetrio Brandi e Stefano Carlo Vecoli.