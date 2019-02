M5S, incontro pubblico a Lucca su reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni

Altre notizie brevi

Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale istituirà un senso unico di marcia in via del Corpus Domini a Pieve San Paolo in direzione ovest, ovvero dalla via di Tiglio, all'altezza dell'incrocio con la chiesa di Pieve San Paolo, in direzione via Immagine dell'Osso fino all'area residenziale.

"Farai fiorimenti ed ornamenti" esposizione delle opere degli allievi del Liceo artistico e musicale Passaglia, nel cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci Non è semplice creare un dialogo fra passato e presente, calarlo nella realtà dell'apprendimento, della scoperta, del fare artistico.

Cna Lucca è impegnata per il rispetto della normativa Fgas, in base alla quale gli addetti alla installazione e manutenzione sugli impianti che contengono gas serra devono essere regolarmente certificati, e per la tutela delle imprese che, per attenersi alla normativa, hanno investito tempo e denaro.

Prosegue “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

Il corso è aperto a tutti (fino ad esaurimento posti) senza nessun limite di età, è totalmente gratuito e si svolgerà alla Scuola Media D. Chelini in via delle Cornacchie, 1103 a S. Vito alle 21.

Alle 13.07 di oggi (giovedì 31 gennaio) è stato emesso dal Centro Funzionale di Monitoraggio della Regione Toscana un avviso di allerta arancione relativo al territorio della Piana di Lucca e nella Valle del Serchio: dalle ore 14.00 di domani venerdì 1° febbraio alle ore 13.00 di sabato 2 febbraio...

Aducons Law & Food è decisa a portare avanti le richieste dei risparmiatori lucchesi che si sono sentiti truffati dagli investimenti nei "diamanti": la macchina delle richieste danni non si ferma nemmeno di fronte al fallimento di una delle due società coinvolte, e ne riceverà invece nuova spinta.

Sabato dalle ore 16 in poi, si svolgerà la conferenza "Infanzia violata: basta business sui minori" a cura dell'Associazione OLAFA, presso il Presidio Lucca (in via Angelo Orzali, 266), per parlare di diritti umani, tutela dei minori e salvaguardia della famiglia.Interverranno:- Dr. Olga Chernikova Balashoff (O.L.A.F.A.)- Marco Viventi (vicepresidente O.L.A.F.A.)- Avv.

L'associazione “AIMA” sezione di Lucca, che si occupa di tutelare il malato di Alzheimer, la sua famiglia e coloro che operano nell'ambito della malattia, organizza un torneo di burraco aperto a tutti domenica 3 febbraio alle 15.30 presso il circolo anziani “Lucca Sette” in via Urbicciani, 380 a San Concordio.

A causa del maltempo l'evento in programma sabato 2 febbraio per festeggiare il completamento da parte del Comune della messa in sicurezza e della riqualificazione della frana di Ruota è stato rinviato.