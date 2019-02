Martinelli: "No alla politica da medioevo"

martedì, 5 febbraio 2019, 15:34

"Leggendo l'intervento politico sugli Assi Viari del Consigliere comunale di Capannori Guido Angelini c'è da essere veramente sbigottiti . In pratica dice di no ad tutto quanto riguarda la costruzione di questa importante infrastruttura che risolverà una volta per tutte l'annoso problema del traffico pesante su tutta la Piana di Lucca. Per avere una idea della gravissima situazione del traffico basta sostare per alcuni minuti alla nuova rotonda di fuori porta S.Anna. E' un continuo passare di mezzi di trasporto enormi e pesanti TIR che attraversano indisturbati tutta la Circonvallazione intorno alle mura ed in altre arterie del Comune di Lucca . Cosi certamente non si può più andare avanti e c'è bisogno di non perdere i finanziamenti previsti per questa importante opera infrastrutturale. Già su una altra importante opera non se n'è fatto di niente per l'opposizione di alcuni Consiglieri comunali di Capannori . L'opera in questione era la costruzione dell'impianto di compostaggio che non era certamente inquinante e non avrebbe dato nessun fastidio ai cittadini. Ora tutto il materiale da riciclare va in altre Zone o altre Province con enormi costi per i Comuni della Piana di Lucca che poi vengono ripagati da tutti i loro cittadini . Ora e sempre il bene comune deve essere il primo impegno per un Amministratore pubblico". Questo il commento di Gabriele Martinelli cittadino di Lucca.