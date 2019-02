Panchieri (Pd): "Consiglio sanità, l'attenzione dei cittadini sarà attenta e vigile"

Altre notizie brevi

domenica, 3 febbraio 2019, 13:24

Ancora condizioni di instabilità sul Tirreno porteranno per la giornata di oggi, domenica 3 febbraio, piogge e temporali sparsi su tutta la regione, ma più frequenti sulle zone centro meridionali. Piene in esaurimento su Arno e Ombrone Grossetano.

domenica, 3 febbraio 2019, 10:54

Il Popolo della Famiglia di Lucca interviene in occasione della Giornata Nazionale per la Vita istituita dai vescovi italiani 41 anni fa."La Giornata Nazionale per la Vita è stata istituita dai vescovi italiani - sottolinea De Carli - appunto 41 anni fa e precisamente all'indomani della legge 194 e ad...

sabato, 2 febbraio 2019, 19:17

Presso il Liceo Artistico Musicale Passaglia è avvenuta la premiazione degli studenti vincitori del Premio Arte Aqua di Lucca.

sabato, 2 febbraio 2019, 19:03

Persistono ancora precipitazioni, e continueranno per tutta la serata, ma con valori previsti (sia in media sia massimi) che risulteranno sensibilmente inferiori a quelli della scorsa notte.

sabato, 2 febbraio 2019, 16:17

Il consiglio direttivo del Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “Benedetto Puccinelli” ha rinnovato in base allo statuto le cariche sociali, che avranno durata biennale.

sabato, 2 febbraio 2019, 16:04

Rimane arancione per rischio idrogeologico il codice fino alle 20 di oggi, sabato 2 febbraio, sul bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, in Mugello e Val di Sieve, nella zona del Reno, in tutta l'area del Serchio dalla costa fino alla Garfagnana, in Lunigiana e in Versilia.

sabato, 2 febbraio 2019, 09:44

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, interviene in merito alla discussione sul settore del commercio."La discussione che continua ad essere vivace - esordisce - conferma che il settore Commercio è ricco di contraddizioni, ma anche di vitalità, particolarmente in riferimento al Centro Storico".

sabato, 2 febbraio 2019, 08:56

Di seguito la presentazione delle gare del settore giovanile dell'As Lucchese e del settore femminile Libertas.

sabato, 2 febbraio 2019, 08:51

Piogge molto intense e persistenti hanno interessato per tutta la notte l'intera regione, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d'acqua principali interessati dall'allerta. Le piene maggiori si sono sviluppate lungo il corso del Serchio, il cui colmo di piena è previsto in transito a Vecchiano intorno...

venerdì, 1 febbraio 2019, 19:02

Tavolo di confronto regionale tra i coordinatori regionali del Centrodestra in vista delle elezioni amministrative toscane 2019.Si è svolto oggi l'incontro tra i vertici del centrodestra toscano in vista della tornata elettorale delle prossime amministrative: al tavolo Susanna Ceccardi, coordinatrice della Lega Toscana, Stefano Mugnai, coordinatore regionale di Forza Italia...