Panchieri (Pd): "Tambellini scrive a Colmar, opposizione scherza col fuoco"

domenica, 10 febbraio 2019, 12:39

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, critica l'opposizione lucchese dopo gli attacchi al sindaco per aver scritto una lettera al collega di Colmar.



"Riportata un'oggettiva sconfitta politica con l'esito della discussione sui temi della sanità nel recente consiglio comunale straordinario - esordisce - l'opposizione si fa viva con un paio di consiglieri che attaccano il sindaco, reo di avere scritto una lettera al suo omologo di Colmar per ribadire l'amicizia con i cittadini francesi e con le loro istituzioni, offese dal comportamento sgangherato e miope di nostri rappresentanti di governo".



"Devo dire - dichiara - che l'effetto è per certi aspetti straniante, per altri divertente. Le argomentazioni sono svariate: la vendita della Gesam, gli immigrati che si aggirerebbero in massa per le vie di Lucca, i lavori pubblici fermi al palo. Ma che c'entra con gli argomenti espressi nella lettera del sindaco! Ma c'è una colpa ancora più grande del sindaco: la lettera sarebbe il frutto di un suo atteggiamento anti-italiano. E' vero che la storia si presenta la prima volta sotto forma di tragedia e la seconda di farsa, ma, attenzione: con queste argomentazioni siamo molto vicini ad atteggiamenti che ricordano il Ventennio. E' questo, forse, che si vuole? Attenzione che si scherza col fuoco. Mi verrebbe da dire che, oggi, anti-italiano è chi con le sue politiche ha già fatto perdere ai milioni di risparmiatori italiani il 5 per cento del valore dei loro risparmi, chi sta mettendo in ginocchio con i suoi provvedimenti di legge la produzione industriale italiana, chi ha già fatto perdere molte decine di migliaia di posti a tempo indeterminato a lavoratori italiani, chi sta caricando sui giovani italiani il peso del debito crescente per dare seguito a promesse elettorali disastrose come la cosiddetta quota 100 per cento ed il reddito di cittadinanza-sudditanza".



"E si potrebbe continuare a lungo - conclude -. Attenzione a scavare un solco tra italiani con argomentazioni pericolose. In fin dei conti la storia si è già incaricata di mostrare come è andata a finire a chi ha osato troppo".