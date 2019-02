Parte a Lucca l'iniziativa "I Fossi dell'Arte"

Altre notizie brevi

Lunedì 25 febbraio alle ore 20.45 ad Artè è in programma (ad ingresso libero) il film 'Dogman' di Matteo Garrone, proiezione e lettura filosofica a cura di Pier Dario Marzi. Si tratta della seconda proiezione realizzata nell'ambito della rassegna 'Le emozioni che muovono il mondo' promossa dal Comune, che vede...

Un'esplosione di colori, di petali dal bianco al rosa al rosso scuro, foglie di un verde intenso: questo lo scenario che di qui a un mese presenterà il Borgo delle Camelie di Pieve di Compito, quando gli oltre mille cultivar di camelie presenti zona, arriveranno alla piena fioritura, modificando il...

"Leggendo la presa di posizione dei Comitati della sanita di Lucca sull'utilizzo dell'Ex Ospedale Campo di Marte sono ancora di più convinto delle mie affermazioni. Intanto il complesso e costituito da svariati edifici e terreni che si aggiungono alla struttura ospedaliera.

"Nel rivolgere la nostra massima solidarietà al minorenne che, nel pieno centro di Lucca, ha avuto la gamba fratturata da un gruppo, presumibilmente di coetanei nordafricani-affermano Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin, rispettivamente Capogruppo in Consiglio regionale e Commissario provinciale della Lega-vogliamo altresì stigmatizzare con forza questo episodio che testimonia, per...

Incontro conclusivo di “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione...

Sono stati fissati per la giornata di sabato 23 febbraio, alle 10,30 nella cattedrale di San Martino, i funerali di Maria Pia Bertolucci, governatrice della Misericordia di Capannori da sempre attiva nel mondo del volontariato.

Si ricercano per un casting uomini e donne fra i 25 e i 45 anni come comparse retribuite per spot pubblicitario, con la partecipazione di star internazionale e un noto marchio italiano. Per candidarsi presentarsi Mercoledì 27/02/2019 presso il Bagno Venezia di Lido di Camaiore (LU), in Viale Europa n.120...

Nell'ambito della VII^ edizione del Premio "Voltaire" per la saggistica nazionale, venerdì 22 febbraio, alle 18:30, presso Villa Rossi, via di Villa Altieri n. 1672 a Lucca, Francesco Boezi presenterà il suo libro "Ratzinger. La rivoluzione interrotta" (La Vela, Viareggio 2017).

L'assessore alla presidenza della Toscana Vittorio Bugli sarà venerdì 22 febbraio alle 10 a Pieve di Compito nel comune di Capannori in visita al Borgo delle Camelie, ovvero la sede in via Fonda 1 del Centro culturale compitese attorno a cui è nato uno dei venticinque progetti di cooperative di...

A causa del lutto per la perdita della Sig.ra Maria Pia Bertolucci, la società cooperativa IDEA, che gestisce il museo Via Francigena Entry-point (ex-Casa del Boia) per permettere al personale di partecipare alle esequie ha posticipato l'apertura museo. Perciò la struttura, sabato 23-02-2019 aprirà alle ore 12:00