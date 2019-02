Pedone investito sul Brennero

martedì, 26 febbraio 2019, 21:34

Nuovo incidente sulla via del Brennero. Un pedone è stato investito nei pressi dell'incrocio con via Salicchi verso le 18.20.

Allertato il 118, sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica e il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca. Non è in pericolo di morte.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia municipale per eseguire i rilievi.