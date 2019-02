Presentazione del libro di Andrea Lanfri "Voglio correre più veloce della meningite"

Altre notizie brevi

sabato, 16 febbraio 2019, 11:07

Il 23 febbraio alle 10.30, presso la sala riunioni del comune di Capannori, in Piazza Aldo Mori n.6, piano terra del comando di polizia municipale, si terrà la presentazione della candidatura a sindaco di Simone Lunardi (M5S) alle prossime elezioni comunali.

venerdì, 15 febbraio 2019, 22:16

Ciao Simone: la notizia di stamani - scrive Giampiero Micheli presidente del CCN I Paesi del Ponte - ci ha preso tutti quanti qui nel paese di Ponte a Moriano, alla sprovvista, è stato come un fulmine a ciel sereno. Simone hai salutato tutti quanti i paesani,e i colleghi delle...

venerdì, 15 febbraio 2019, 22:11

Ecco le gare settore giovanile dell'As Lucchese e del settore femminile Libertas:

venerdì, 15 febbraio 2019, 17:45

Il Circolo Anspi di Saltocchio, in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia, organizza nei mesi da febbraio a maggio la seconda rassegna teatrale dedicata alle compagnie teatrali amatoriali presso il teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio (Lucca).

venerdì, 15 febbraio 2019, 14:15

Nell'ambito della rassegna 'I Misteri della mente' promossa dal Comune mercoledì 20 marzo è in programma una gita a Torino per visitare il Sistema museale dell'Università di Torino-Museo Cesare Lombroso e Museo della Frutta - con visita guidata.

venerdì, 15 febbraio 2019, 14:09

"Già nel maggio scorso-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-siamo intervenuti a sostegno della lecita richiesta portata avanti, da tempo, da parte di chi risiede in Valfreddana, affinchè venisse creato un centro socio-sanitario, o in alternativa una semplice medicheria, senza dover dipendere da altri centri assistenziali non così...

venerdì, 15 febbraio 2019, 11:17

Troppi caprioli, troppi cinghiali e le norme regionali , a vantaggio dei cacciatori, continuano a non risolvere i problemi che gli agricoltori si trovano a dover affrontare. Confagricoltura Toscana non nasconde la delusione per l'incontro che si è tenuto nei giorni scorsi in Regione con le Associazioni Agricole, le Associazioni...

venerdì, 15 febbraio 2019, 08:52

La Fnp Cisl Toscana Nord il 9 febbraio ha partecipato alla manifestazione unitaria che si è tenuta a Roma. Mario Filippi di Fnp Cisl sottolinea che, come RLS di Lucca, erano presenti.

venerdì, 15 febbraio 2019, 08:51

Prosegue “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

giovedì, 14 febbraio 2019, 19:27

Alla Gemignani Clinica Dentale ,di Pierone & Scatizzi piace la L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana) e sostiene i progetti dell’Associazione A.Bi.Lis.Onlus (Associazione Bilinguismo Italiano/LIS).