Presso il Liceo Artistico Musicale Passaglia è avvenuta la premiazione degli studenti vincitori del Premio Arte Aqua di Lucca.

Altre notizie brevi

sabato, 2 febbraio 2019, 19:03

Persistono ancora precipitazioni, e continueranno per tutta la serata, ma con valori previsti (sia in media sia massimi) che risulteranno sensibilmente inferiori a quelli della scorsa notte.

sabato, 2 febbraio 2019, 16:17

Il consiglio direttivo del Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “Benedetto Puccinelli” ha rinnovato in base allo statuto le cariche sociali, che avranno durata biennale.

sabato, 2 febbraio 2019, 16:04

Rimane arancione per rischio idrogeologico il codice fino alle 20 di oggi, sabato 2 febbraio, sul bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, in Mugello e Val di Sieve, nella zona del Reno, in tutta l'area del Serchio dalla costa fino alla Garfagnana, in Lunigiana e in Versilia.

sabato, 2 febbraio 2019, 09:44

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, interviene in merito alla discussione sul settore del commercio."La discussione che continua ad essere vivace - esordisce - conferma che il settore Commercio è ricco di contraddizioni, ma anche di vitalità, particolarmente in riferimento al Centro Storico".

sabato, 2 febbraio 2019, 08:56

Di seguito la presentazione delle gare del settore giovanile dell'As Lucchese e del settore femminile Libertas.

sabato, 2 febbraio 2019, 08:51

Piogge molto intense e persistenti hanno interessato per tutta la notte l'intera regione, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d'acqua principali interessati dall'allerta. Le piene maggiori si sono sviluppate lungo il corso del Serchio, il cui colmo di piena è previsto in transito a Vecchiano intorno...

venerdì, 1 febbraio 2019, 19:02

Tavolo di confronto regionale tra i coordinatori regionali del Centrodestra in vista delle elezioni amministrative toscane 2019.Si è svolto oggi l'incontro tra i vertici del centrodestra toscano in vista della tornata elettorale delle prossime amministrative: al tavolo Susanna Ceccardi, coordinatrice della Lega Toscana, Stefano Mugnai, coordinatore regionale di Forza Italia...

venerdì, 1 febbraio 2019, 19:00

La A.S. Lucchese Libertas e l'A.C. Cuneo comunicano che, viste le abbondanti nevicate che hanno colpito lo stadio Fratelli Paschiero di Cuneo e le avverse previsioni meteorologiche delle prossime ore, la gara Cuneo - Lucchese, valevole per la 24esima giornata del Campionato di Serie C girone A, è rimandata a...

venerdì, 1 febbraio 2019, 17:55

Sabato 2 febbraio si terrà il secondo appuntamento della rassegna “Chi è di scena! Junior” dedicata alle nuove generazioni ed organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:27

Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale istituirà un senso unico di marcia in via del Corpus Domini a Pieve San Paolo in direzione ovest, ovvero dalla via di Tiglio, all'altezza dell'incrocio con la chiesa di Pieve San Paolo, in direzione via Immagine dell'Osso fino all'area residenziale.