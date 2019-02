Rischio incendi: divieto di bruciare residui vegetali all'aperto

Altre notizie brevi

lunedì, 25 febbraio 2019, 16:24

Buone notizie per le imprese alberghiere, attività agrituristiche e strutture termali della nostra provincia. Sono infatti riaperti i termini per la presentazione delle istanze relative al credito di imposta per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o di eliminazione delle barriere architettoniche.

lunedì, 25 febbraio 2019, 14:41

"Cresce la sicurezza idraulica del territorio della zona del sud del Capannorese": prosegue il ciclo di incontri, organizzati dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, con lo scopo di informare la popolazione sul piano di manutenzione dei corsi d'acqua relativo all'anno 2019.

lunedì, 25 febbraio 2019, 12:48

Sabato 2 marzo dalle ore 10.30 alle ore 11.30 nella sezione bambini del polo culturale Artémisia di Tassignano si terrà il secondo dei laboratori di filosofia per bambini da 0 a 10 anni tenuti dal maestro Sergio Viti e realizzati nell'ambito della manifestazione 'Le emozioni che muovono il mondo' promossa...

domenica, 24 febbraio 2019, 12:33

IL 20 aprile parte l'iniziativa "I Fossi dell'Arte" promossa dall'Arci e dal pittore Fabrizio Barsotti, iniziativa nata per riscoprire e riqualificare la storica via attraverso le opere di pittori, scultori, fotografi, musicisti e scrittori della città.

sabato, 23 febbraio 2019, 11:36

Lunedì 25 febbraio alle ore 20.45 ad Artè è in programma (ad ingresso libero) il film 'Dogman' di Matteo Garrone, proiezione e lettura filosofica a cura di Pier Dario Marzi. Si tratta della seconda proiezione realizzata nell'ambito della rassegna 'Le emozioni che muovono il mondo' promossa dal Comune, che vede...

venerdì, 22 febbraio 2019, 16:28

Un'esplosione di colori, di petali dal bianco al rosa al rosso scuro, foglie di un verde intenso: questo lo scenario che di qui a un mese presenterà il Borgo delle Camelie di Pieve di Compito, quando gli oltre mille cultivar di camelie presenti zona, arriveranno alla piena fioritura, modificando il...

venerdì, 22 febbraio 2019, 16:02

"Leggendo la presa di posizione dei Comitati della sanita di Lucca sull'utilizzo dell'Ex Ospedale Campo di Marte sono ancora di più convinto delle mie affermazioni. Intanto il complesso e costituito da svariati edifici e terreni che si aggiungono alla struttura ospedaliera.

venerdì, 22 febbraio 2019, 14:03

"Nel rivolgere la nostra massima solidarietà al minorenne che, nel pieno centro di Lucca, ha avuto la gamba fratturata da un gruppo, presumibilmente di coetanei nordafricani-affermano Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin, rispettivamente Capogruppo in Consiglio regionale e Commissario provinciale della Lega-vogliamo altresì stigmatizzare con forza questo episodio che testimonia, per...

venerdì, 22 febbraio 2019, 08:48

Incontro conclusivo di “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione...

venerdì, 22 febbraio 2019, 00:42

Sono stati fissati per la giornata di sabato 23 febbraio, alle 10,30 nella cattedrale di San Martino, i funerali di Maria Pia Bertolucci, governatrice della Misericordia di Capannori da sempre attiva nel mondo del volontariato.