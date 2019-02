Sarà istituito il senso unico di marcia in via del Corpus Domini a Pieve San Paolo

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:27

Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale istituirà un senso unico di marcia in via del Corpus Domini a Pieve San Paolo in direzione ovest, ovvero dalla via di Tiglio, all'altezza dell'incrocio con la chiesa di Pieve San Paolo, in direzione via Immagine dell'Osso fino all'area residenziale. Dopo l'area residenziale via del Corpus Domini resterà a doppio senso di marcia.

"Si tratta di un provvedimento importante che recepisce le richieste avanzate dai residenti con i quali ci siamo confrontati in un incontro pubblico per trovare una soluzione alla pericolosità dell'immissione in strada su via di Tiglio – spiega l'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni-. Insieme ai cittadini abbiamo valutato varie soluzioni e poi è stato deciso di istituire il senso unico di marcia in direzione ovest in modo da rendere più sicura l'area dove sono presenti la chiesa e le varie attività commerciali".

Sul lato sinistro del tratto di Via del Corpus Domini dove sarà istituito il senso unico saranno recuperati alcuni stalli per la sosta.