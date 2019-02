"Scuole sicure": segnalati due ragazzi alla prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti

Altre notizie brevi

mercoledì, 13 febbraio 2019, 12:00

Ultimo appuntamento, domenica 17 febbraio, a partire dalle 18,30 con Aperitivo a pennello, l'evento unico ed elegante, organizzato da E&E events and executive in collaborazione con il ristorante Guzman.

mercoledì, 13 febbraio 2019, 11:33

Conferenze con il dottor Antonio Mazzetti, laureato in Scienze Politiche, già vicepresidente nazionale dell'Auser, previste i martedì 19 febbraio, 26 febbraio e 5 marzo, al Cohousing del Moro, Via del Moro, 3, Lucca:

mercoledì, 13 febbraio 2019, 11:17

"E' evidente che siamo di fronte a un'emergenza che, come ci hanno purtroppo dimostrato i fatti di Milano e i tanti fatti che succedono continuamente in Toscana, oramai ha superato i livelli di guardia. Per questo abbiamo deciso una mobilitazione collettiva con tutte le associazioni del mondo agricolo che dalla...

mercoledì, 13 febbraio 2019, 09:07

Venerdì 15 febbraio, ore 21:00, nella sede in via Bichi 18 a Lucca, si terrà una serata dedicata al sistema GeoResq, utile applicazione in grado di inviare una richiesta di soccorso e di consentire una agevole localizzazione.

martedì, 12 febbraio 2019, 14:59

La variante parziale al regolamento urbanistico per lo stralcio di aree edificabili sarà al centro dell'assemblea pubblica in programma domani (mercoledì 13 febbraio) alle ore 17.30 nella sala del consiglio comunale in piazza Aldo Moro a Capannori.

martedì, 12 febbraio 2019, 14:02

Il responsabile della chirurgia oncologica e ricostruttiva del seno Aroldo Marconi ed il direttore della radioterapia oncologica Marcello Mignogna saranno i relatori di un incontro organizzato a Lucca dall’Associazione “Silvana Sciortino” per la lotta alle malattie neoplastiche.“Percorso senologico e innovazioni terapeutiche” è il titolo dell’evento, in programma venerdì 15 febbraio...

martedì, 12 febbraio 2019, 11:51

Ad intervenire è Massimo Falorni, presidente di Federconsumatori Toscana: "Lo show dei Vice Premier tenutosi nei giorni scorsi a Vicenza testimonia, ancora una volta, il clima da perenne campagna elettorale alimentato dal Governo, più intento a promuovere la propria immagine ed a raccogliere consensi piuttosto che a risolvere i problemi...

martedì, 12 febbraio 2019, 10:31

Sabato 16 febbraio, alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà come di consueto una conferenza presentata da Iacopo Cervelli Lazzareschi, membro dell'AIO (Associazione Italiana di Orchidologia), che ci parlerà della coltivazione e cura delle orchidee.Ingresso libero.

martedì, 12 febbraio 2019, 09:19

Continuano anche questa settimana i gazebo informativi del movimento CasaPound Italia sul territorio di Capannori. CasaPound, che ha aperto ad ottobre una sede a Marlia, sarà presente fino ad aprile anche ai mercati settimanali. Questa settimana l'appuntamento è mercoledì 13 a Guamo e venerdì 15 febbraio a Lammari, sempre dalle...

martedì, 12 febbraio 2019, 08:45

L’Orlando Furioso e gli « infedeli » è il titolo della conferenza che il professor Giovanni Ricci, già ordinario di Storia Moderna all’Università degli Studi di Ferrara, terrà venerdì 15 febbraio alle ore 16:30, alla Biblioteca Statale di Lucca, via Santa Maria Corte Orlandini n.12.