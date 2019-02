Sicurezza stradale: provvedimento per diminuire il transito di veicoli all'interno del centro abitato di Mugnano

mercoledì, 20 febbraio 2019, 16:18

L'amministrazione comunale ha provveduto ad emanare un'ordinanza volta ad aumentare la sicurezza stradale limitando il traffico che transita all'interno del centro abitato della frazione di Mugnano. Da oggi 20 febbraio, in via sperimentale fino al 30 aprile, saranno chiuse le due corsie che immettono da via Giovanni Diodati in via di Mugnano a poca distanza dalla chiesa parrocchiale di Mugnano. Il provvedimento è stato attuato dall'assessore al traffico Celestino Marchini in seguito a specifica richiesta degli abitanti della frazione.