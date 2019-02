Tre anni di FlixBus a Lucca: prenotazioni quasi raddoppiate in un solo anno. Partenze anche da Viareggio

martedì, 26 febbraio 2019, 10:17

FlixBus festeggia tre anni a Lucca con un bilancio positivo: solo nell’ultimo anno, il leader europeo dei viaggi in autobus ha quasi raddoppiato le prenotazioni da e per la città, riconfermandosi una soluzione privilegiata tanto fra i Lucchesi quanto fra i turisti in visita alle bellezze della Piana e della Valdinievole. Al contempo, i collegamenti operativi tra Viareggio e alcuni dei principali centri in Liguria e Toscana si offrono quale opzione preferenziale per raggiungere comodamente il lungomare cittadino in occasione del Carnevale.

Lucca: in crescita i collegamenti per Fiumicino. Passeggeri lucchesi sempre più green

Nella classifica lucchese la regina incontrastata si riconferma Roma, collegata più volte al giorno con la possibilità di viaggiare anche di notte, riposando a bordo e risparmiando tempo. Completano il podio Torino e Genova, entrambe raggiungibili due volte al giorno. Ma sono i collegamenti con l’aeroporto di Fiumicino quelli che crescono di più, a testimonianza di una crescente sensibilità, fra i Lucchesi, per forme di mobilità intermodale in cui la combinazione di più mezzi di trasporto collettivi (quali, appunto, l’autobus e l’aereo) si sostituiscono all’auto privata, a beneficio dell’ambiente e della comunità.

FlixBus come soluzione preferenziale per raggiungere Viareggio durante il Carnevale

Eventi di richiamo come il Carnevale di Viareggio, inoltre, forniscono a FlixBus un’occasione per rinnovare il proprio impegno a valorizzare le specificità territoriali, garantendo un servizio efficace ed economico per raggiungere luoghi strategici di interesse. Ne sono esempio, per l’appunto, i collegamenti diretti operati tra la città e svariati centri in Liguria e Toscana, come Genova, La Spezia, Firenze, Pisa e Siena.

Tutte le corse sono prenotabili online, via app e in agenzia viaggi; a bordo, Wi-Fi, prese elettriche e toilette. Gli autobus FlixBus partono a Lucca da Viale Regina Margherita e a Viareggio da Piazza D’Azeglio.